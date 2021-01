Liviu Dragneat behívták a DNA-hoz, a Trumppal való találkozása miatt is indulhat eljárás

A PSD volt vezetőjét csütörtökön 14 órára idézték be a DNA-hoz, mivel az ügyészség befolyással való visszaéléssel gyanusítja a Donald Trump beiktatásakor gyanús körülmények között sorra kerülő amerikai látogatása kapcsán – írja a G4media belső forrásaira hivatkozva.



Az ügyben érintett továbbá, Románia bonni főkonzulja, akivolt PSD-s képviselő tanácsadója volt.Egy újságíró fedezte fel még 2017 novemberében, hogy Dimitrescu 100 ezer dollárt fizetett azért, hogya legmagasabb amerikai körökbe juthasson be, cserébe ő elősegítette Dimitrescu ambícióit, hogy főkonzul lehessen a németországi Bonnban.Egyébként Liviu Dragnea és Sorin Grindeanu Trump beiktatásán tett látogatása az amerikai hatóságok figyelmét is felkeltette, ezért több ízben „érdeklődtek” felőlük a romániai hatóságoknál.Zárójelben megjegyeznénk, az interneten is nagyot mentek a találkozásról készült fotók, a mémkészítők nagy örömére Később a DNA is eljárást indított az ügyben, többek közöttRománia amerikai nagykövetét is kihallgatták.