Hamarosan a külföldiek is bevásárolhatnak a román állami tulajdonú cégek részvényeiből

Teljesen hatályon kívül helyezik az országos vállalatok állami tulajdonú részvényeinek elidegenítését tiltó törvényt - jelentette ki csütörtökön Florin Cîţu miniszterelnök, aki szerint ez jelzésértékű lesz a tőkepiac irányában, és új beruházókat vonz az országba.



'Ez nem a részvények elidegenítéséről szól, hanem a külföldi tőke bevonzásáról Romániába. Ezt tesszük, tőkésítjük ezeket a vállalatokat. Nincs erőforrásunk arra, hogy az összes ilyen vállalatot tőkésítsük azon a szinten, amilyenre igény lenne, hogy fejlődjenek. És akkor, e tőke ellenértékeként, átadják ezen társaságok tulajdonának vagy részvényeinek egy részét más részvényeseknek. Ez az egész világon így történik' - magyarázta a miniszterelnök.Hozzátette: Románia ezzel jelezni akarja, hogy korszerű gazdasága van, amely ismeri a tőkepiaci eszközök működését."A törvény hatályon kívül helyezése nem feltétlenül jelenti azt, hogy holnap kezdünk eladni. Nem, ez azt jelzi a tőkepiacnak, a külföldi befektetőknek, hogy először is Romániában a magántulajdon szent, másodszor pedig azt, hogy nem vagyunk olyan ország, amely nem akarja, hogy jöjjenek a befektetők. Tehát nyitott, korszerű gazdaság vagyunk, amely ismeri a tőkepiaci eszközök működését" - nyilatkozta a miniszterelnök.A kijelentésre reagált, a PSD elnöke is, szerinte Cîţu miniszterelnök "bagóért" akarja eladni a legerősebb és legjövedelmezőbb állami vállalatokat."Nem elég nekik, amit a világjárvány alatt loptak! A tavaly felvett hatalmas, 30 milliárd eurós hitelek után, Cîţu most az ország modern történelmének legnagyobb rablását tervezi. El akarja adni - bagóért!- az ország legerősebb és legjövedelmezőbb állami vállalatait. Mindent, ami még megmaradt a nemzeti örökségből, a milliárdos nyereségű vállalatokat. Ezt tavaly is megpróbálták - nem jött össze nekik. Most is minden erőnkkel ellenállunk"- írta Facebook-bejegyzésében Ciolacu.Meglátása szerint Románia más Uniós országok példáját kell hogy kövesse."Romániának ugyanúgy kell eljárnia, mint a többi európai államnak - Németországnak, Franciaországnak, Lengyelországnak, Magyarországnak -, amelyek védik stratégiai vállalataikat a világjárvány okozta válság idején" - vélekedett Ciolacu.