Szükséglakásokat építene Sepsiszentgyörgy, hogy a csíksomlyói helyzetet megelőzze

Sepsiszentgyörgyön több mint száz szükséglakást szeretnének építeni, hogy katasztrófa esetén legyen ahová menekíteni a bajba jutott családokat – írja a Sláger Rádió.



A kép a csíksomlyói tűzvész másnapján készült a helyszínen. Cine Tibor épp tudósítónknak számol be a történtekről.

A helyi rádió értesülése szerintSepsiszentgyörgyi polgármester úgy véli, eddig csupán a szerencsén múlt, hogy a csíksomlyói tűzeset nem történt meg a sepsiszentgyörgyi Őrkő negyedben is, ezért a városvezetés úgy látja helyénvalónak, hogy megelőzve a bajt, nem csak a városban, országszerte szükséglakásokat kellene építeni, hogy ha valamilyen szerencsétlenség történik a bajba jutott családokat el lehessen helyezni.Baj esetén a sepsiszentgyörgyi sportcsarnokban is el lehetne szállásolni pár ezer embert, viszont ez csak rövid távon lenne megoldás. Hosszú távon az lenne a megoldás a városvezetés szerint, ha szükséglakásokat építenének. Így az önkormányzatok tűzeset, földrengés, más katasztrófa esetén átmeneti szállást tudna biztosítani a bajba jutottaknak.Mint Antal Árpád emlékeztetett, az RMDSZ javaslatára a kormányprogramban szerepel a szükséglakás program finanszírozása, aáltal vezetett fejlesztési minisztérium várhatóan 2 milliárd lejt fog fordítani szükséglakások építésére. Sepsiszentgyörgyön a polgármester szerint 400 szükséglakást kellene építeni. Hozzátette, Európa Uniós pályázat által az önkormányzat 40 szükséglakást épít és bíznak abban, hogy a kormányprogramból még legalább 100-at meg tudnak építeni. Ugyanakkor megjegyezte, a szükséglakás nem ugyanaz mint a szociális lakások, ezeknek üresen kellene állniuk, hogy ha probléma van azonnal be tudják költöztetni a bajba jutottakat. Viszont amint idővel megszűnnek a potenciális problémák a szükséglakások egy részét akár szociális lakássá is át lehet alakítani.A városvezető szerint Sepsiszentgyörgyön már most szükség van ilyen lakásokra, hiszen egyrészt 7 millió eurós pályázatból szeretnének javítani többek közt az Őrkőn élők életkörülményein. Gond az, hogy az őrkői házakat nem tudják úgy lebontani és újakat építeni, hogy eközben nincs hová költöztetni az ott lakókat. Hasonló a probléma a Domb utcai földrengés által veszélyeztetett tömbház szerkezetének megerősítése esetében is. Ez a munkálat is azért áll mert 40 szükséglakás kellene, hogy az érintett tömbház lakóit átmenetileg oda lehessen költöztetni.Mint mondta, a földrengés által veszélyeztetett épületek esetében nem elfogadható az, hogy a tulajdonosok kell részben finanszírozzák a munkálatokat, hiszen ez közérdek. Ennek érdekében Cseke Attila fejlesztési miniszter azt mondta, hogy törvénymódosítást készítenek, hogy közpénzből lehessen felújítani a földrengés által veszélyeztetett ingatlanokat.