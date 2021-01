A kormány elfogadta a kormányrendeletet, ami tisztázza az oltásközpontok finanszírozását

A kormány fedezni az oltási kampány költségeit. Az erről szóló sürgősségi kormányrendeletet mai ülésén fogadta el a kormány - nyilatkozta pénteki sajtótájékoztatóján Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter.



A rendelet tisztázza, hogy ki finanszírozza az oltási központok működését és költségeiket, valamint azt is, hogy miként alkalmazzák a Covid-19 fertőzés elleni oltásban részt vevő egészségügyi személyzetet, illetve miként fizetik ki őket. A kérdés az után kapott nagy nyilvánosságot, hogynagyon nekiment az egészségügyi miniszternek az oltási kampány finanszírozásával kapcsolatban . Azok az orvosok, akik a következő hónapokban a lakosság COVID-19 elleni beoltásán fognak dolgozni túlórában, minden pluszban ledolgozott óráért bruttó 90 lejt fognak kapni. Az asszisztensek bruttó 45 lejt, a nyilvántartást vezetők bruttó 20 lejt kapnak majd minden túlóráért - közölte pénteken az egészségügyi miniszter.Ez egészségügyi miniszter ugyanakkor arról is tájékoztatott, úgy tervezik, hogy a háziorvosokon keresztül tájékoztatják a lakosságot az oltásról. A miniszter szerint ideális esetben az emberek a hozzájuk legközelebb álló orvostól, a családorvostól informálódnak az oltással kapcsolatban, és nem a politikusoktól a tévében. Ezért a következő időszakban a háziorvosokra támaszkodnak az emberek tájékoztatásában és programálásában. A miniszter elmondása szerint ezt a munkát külön meg fogják téríteni a háziorvosoknak, akik minimum 30 lejt fognak kapni minden páciensük után, akit felírnak a COVID-19 ellen beoltandók várólistájára, majd utólag is figyelik a beoltott állapotát. Ez az összeg 50 lejre nőhet, ha az illető családorvos oltásra alkalmas pácienseinek több mint fele jelentkezik oltásra, és 60 lejre, ha ez az arány a 60 százalékot is meghaladja.Frissítés: Voiculescu azt is elmondta, hogy a hajléktalanok és fogyatékkal élők is bekerülnek az oltási kampány második szakaszába.fotó: Kocsis B. János/Kovászna Megye Tanácsa