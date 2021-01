Ivan Patzaichin segít az USR-PLUS-nak megtalálni a Duna-delta rezervátumának kormányzóját

Az USR-PLUS Ivan Patzaichint kérte fel, hogy segítsen szakmai egyesületek bevonásával megtalálni a megfelelő személyt a Duna-delta Bioszféra Rezervátum kormányzói posztjára.



Azt szeretnék, hogy ez a kinevezés ne csak egy egyszerű politikai döntés legyen, hanem amely a hatalmas potenciállal rendelkező a természetvédelmi terület közösségével közösen koherens jövőképet alkot. Az USR-PLUS ugyanis úgy véli, hogy a kormányzó és csapatának szerepe az lesz, hogy újra gondolja a Duna-delta célkitűzéseit gazdasági, környezeti, természeti, illetve kulturális örökség terén., az USR PLUS társelnöke úgy fogalmazott, ki szeretné venni a Duna-deltát a politizálási körből, mert a térség fenntartható fejlődése nemzeti, sőt európai célkitűzés. Ezért szoros együttműködést szeretnének a közösség és a közigazgatás között., az USR-PLUS másik társelnöke ehhez hozzátette, a Duna-delta egyike azoknak a helyeknek, amelyekre mindannyian büszkék vagyunk, amikor Romániáról beszélünk. Az USR-PLUS kormányzásban való részvétele azt is jelenti, hogy teljesítjük azt az ígéretet, hogy az illetékesek, akiknek valódi elképzelése vannak a fenntartható fejlődésről, ami a természet tiszteletben tartását, de a Delta gazdasági életét is érinti. Megmutathatják, hogy a jó kormányzás valóban lehetséges. „Nagyon bízom benne, hogy Ivan Patzaichinnal és azokkal együtt, akik igazán szeretik a deltát, megtaláljuk a rezervátum kormányzóját” – mondta Dan Barna miniszterelnök-helyettes.