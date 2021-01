Új tulajdonosa van az Erdély.ma hírportálnak és más lesz a főszerkesztője is

Az Erdély.ma hírportál életében jelentős változás történt. A 2017 óta tulajdonos-főszerkesztőként dolgozó Tókos Levente ugyanis ígéretéhez híven lemondott tisztségéről és eladta a portált egy olyan személynek, aki állítása szerint nem kötődik semelyik párthoz, viszont akinek kiléte, mint a volt főszerkesztő a Transindex-nek nyilatkozta: egyelőre „hét pecsétes titok”.



Tókos Levente, forrás: T. L. Facebook-oldal

A 2002 óta működő Erdély.ma főként hazai, erdélyi vonatkozású anyagokat közölt és szemlézett, de olyanokat is, amelyek a világon mindenhol fellelhető magyarokat érdekelhetik. Tókos Levente 2017 májusában vette át azhírportál irányítását, tette ezt annak tudatában, hogy ez az idő egyszer majd véget ér, és megválik tőle, ezért azt fogadta meg önmagának, hogy három év alatt egy teljes szerkesztőség fog dolgozni a portálnál. Mint közleményében írta, nem így lett. Politikai párt támogatását nem akarta elfogadni, banki hitelt nem akart felvenni, más utakat keresett portál bővítésére, de minden próbálkozása ellenére sem sikerült előrelépést elérnie.„Egy magára valamit adó ember ilyenkor azt teszi, amit tennie kell: állja a szavát. Akkor is, ha ez az adott szó nem hangzott el nyilvánosan, nem ígértem senkinek semmit biztosra. De az adott szó kötelez, és már tavaly elkezdtem keresni a méltó utódot, olyan embert, akinek megvannak a forrásai mindahhoz, amihez nekem nem volt. Bízom benne, hogy sokkal többet tud majd csinálni az oldalért és az Olvasókért, mint amennyit én" - írta a közleményben a volt tulajdonos-főszerkesztő.megkeresésekor Tókos ehhez hozzátette, hogy az új főszerkesztőt szerinte még keresik, viszont ha meg is lenne, akkor sem az ő tisztje lenne bejelenteni a nevét, az új tulajdonos ezt majd megteszi, amikor jónak látja. Egyelőre az a felállás, hogy az Erdély.ma impresszumából minden név és elérhetőség törlésre került, aztán később az új csapattal ezt pótolni fogják. Tókos szerint ugyanis a tulajdonos folytatni próbálja a portál célkitűzéseit, így a politikailag független felület működtetése mellett ő is célnak tűzte ki a szerkesztőség felállítását. Az új tulajdonos más terveiről, tartalmi koncepciójáról azonban Tókosnak nincs tudomása. Mint mondta, mindenkinek más az elképzelése a tartalom tekintetében, később kiderül, hogy az új csapat mit szeretne.Érdeklődésünkre, hogy a tulajdonos az RMDSZ, FIDESZ vonzásköréből van-e, Tókos nem szeretett volna válaszolni. Annyit mondott, hogy a tulajdonos apolitikus és nem tagja egyik pártnak sem, illetve nem kötődik semmilyen módon az Erdélyi Magyar Szövetséghez.Arra is rákérdeztünk, hogy mennyiért adták el a portált, a volt tulajdonos viszont erről sem szeretett volna nyilatkozni, azt mondta, azt senki nem fogja elárulni, viszont ő is és az új tulajdonos is meg van elégedve az árral, ugyanakkor baráti alapon történt az átadás. Annyit sikerült kiderítenünk, hogy az összeg egy baróti háznál kevesebbe kerül, egy középkategóriás autó árához közelít.Tókos az Erdély.ma után nem kíván tovább a szerkesztőség tagja maradni, visszatér teljes munkaidőben eddig is menedzselt vállalkozásához, amiből a portált is finanszírozta. Cikkeket viszont az olvasók még hébe-hóba láthatnak tőle. „Az Erdély.mából én teljesen kiléptem, egy-két cikk erejéig viszont bármikor visszatérhetek, szívesen fogadják az anyagot tőlem, ezzel nincs gond” – pontosított a távozó főszerkesztő-tulajdonos.