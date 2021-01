Az oltáskampány második szakaszában immunizálják a hajléktalanokat és a fogyatékossággal élőket is - jelentette ki péntek este Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter.



„A fogyatékkal élőkkel együtt beoltják ezek családtagjait is” - nyilatkozta a tárcavezető a Victoria palotában tartott sajtóértekezletén. Voiculescu kifejtette: vita folyik arról, hogy még mely területek számítanának kulcsfontosságúnak (felmerült például a bevásárlóközpontokban és a bankokban dolgozók esete), de egyelőre az eredetileg kiadott listához tartják magukat.Január 15. 15 órától elérhetővé vált az előjegyzési platform az oltásra a második szakaszra jogosultaknak is. Mint írtuk az egyénileg történő online regisztráció mellett a családorvos közvetítésével, valamint egy erre a célra létrehozott hívásközpont (call center) révén is lehet előjegyzést kérni az oltásra. Utóbbi lehetőség kapcsán a 021 414 44 25-ös országos szinten egységes hívószámot biztosították az illetékesek, amelyről aztán a megyei hívóközpontokhoz továbbítják a hívást. Emellett regisztrálni lehet az oltásra az önkormányzatok keretében működő szociális igazgatóságok révén, vagy hozzátartozók segítéségével, akik létrehozhatnak egy saját fiókot a platformon, és ezen keresztül előjegyzést kérhetnek legtöbb tíz családtag számára.Eddig az oltókampány második szakaszában úgy hírlett a krónikus betegek - cukorbetegségben szenvedők, elhízottak, szív- és érrendszeri betegséggel, vesebetegséggel, tüdőbetegséggel, daganatos betegséggel, autoimmun betegséggel küzdők, a HIV-fertőzöttek és az immunszupprimált betegek -, a 65 éven felüliek, valamint a kulcsfontosságú ágazatokban dolgozók kaphatják meg a koronavírus elleni vakcinát. Ezt a felsorolást bővítette ki most az egészségügyi minisztérium.Az oltókampány második szakaszában 750 oltóközpontnál és mintegy 1760 oltópontnál zajlik az oltási tevékenység, így ha ezek maximális kapacitással működnek, naponta több mint 100 ezer személy beoltására lesz lehetőség.Keddig 134 ezer személy kapta meg eddig a koronavírus elleni oltást Romániában, és 468 esetben jelentkeztek mellékhatások.