Miért nem tud minden krónikus beteg közvetlenül regisztrálni oltásra?

A krónikus betegségben szenvedő betegek a második szakaszban regisztrálhatnak a koronavírus elleni oltásra életkortól függetlenül, de nem mindenki tud közvetlenül az online platformon előjegyzést kérni. A G4Media megkeresésére Dr. Gindrovel Dumitra a családorvosok társaságának tagja elmagyarázta, hogy miért van ez így.



Mint a portál írja, a krónikus betegek között vannak, akik azért nem tudtak regisztrálni, mert a rendszer azt az üzenetet jeleníti meg, hogy az adatbázisban nem regisztrálták őket betegségükkel. Ők a családorvosaikhoz kell forduljanak, akik ezt egy meglehetősen fáradságos procedúra után, de meg fogják tudni csinálni.Gindrovel Dumitra magyarázata szerint azért van az, hogy egyes krónikus betegségben szenvedő betegek egy része közvetlenül ütemezheti magát, mások pedig csak a családi orvosok vehetnek részt. "A folyamat meglehetősen fáradságos, sok orvos nehézségekbe ütközött az oltás első szakasza óta. Problémák merültek fel az adótörvény vagy az elektronikus aláírás elismerésével, de a folyamat befejezése nélkül a háziorvosok nem tudják ütemezni a krónikus betegségben szenvedő betegeket. Az orvosi rendelő regisztrálása után a háziorvos felveheti betegeit, anélkül, hogy a rendszer által elismert krónikus betegségekre korlátozódna, mert igazolja, hogy a betegnek krónikus betegsége van, pontosan a háziorvos által ütemezve" - mondta Gindrovel Dumitra.Ugyanakkor értesüléseink szerint több esetben is az a visszajelzés érkezett a betegek felé, hogy a családorvosokat nem tájékoztatták arról, hogy milyen kategóriákat kell ők beregisztráljanak és kik azok, akik közvetlenül is kérhetnek időpontot a koronavírus elleni oltásra.Gindrovel Dumitra egy olyan beteg példáját is bemutatta, akit vakcinázásra tervezett, és aki egyelőre nem szerepel a krónikus betegségben szenvedő nyilvántartásban: "Ő egy 35 éves beteg, akit körülbelül egy hónapig magas vérnyomással azonosítottunk, és aki még mindig az értékelési eljárásban van. De van olyan krónikus betegségben szenvedő beteg is, akit azzal igazoltam, hogy beiratkoztam.”A COVID elleni vakcinázással kapcsolatos tevékenységek koordinációs nemzeti bizottsága és a jelenlegi tudományos bizonyítékok szerint a következő betegségek bármelyike a "krónikus betegségek" kategóriájába tartozik:* diabetes mellitus* elhízás* egyéb anyagcsere-betegségek, beleértve a veleszületetteket is* kardiovaszkuláris betegség* vesebetegség* onkológiai betegségek* tüdőbetegség* neurológiai állapotok, beleértve a Down-szindrómát is* mérsékelt / súlyos májbetegség* autoimmun betegségek* súlyos immunszuppresszió: átültetett betegek előzetes orvosi konzultációval, biológiai vagy hosszú távú kortikoszteroid terápiában részesülő betegek, HIV / AIDS fertőzött betegek.