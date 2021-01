Bukarest után már Kolozsváron sem lehet oltásra jelentkezni, de platform már önmagában is gondokkal küzd

Bukarest után Kolozsváron is elfogytak a helyek a COVID-19 elleni oltás második szakaszára nézve – jelentette be Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter szombaton. A tárcavezető azt mondta, a megoldás az lesz, hogy az adagokat újra elosztják, amikor elérhetővé válnak.



Bukarestben néhány órával azután, hogy a platform működőképes lett 190 000 ember jelentkezett koronavírus elleni védőoltásra az oltáskampány második szakaszában, így jelenleg nincs szabad hely a következő három hétre nézve.Az egészségügyi miniszter szerint az, hogy Kolozsváron és Bukarestben nincs több hely egyrészt örömteli hír, viszont más részről nézve baj is, mert ez azt jelenti: nincs elég oltóanyag a birtokukban. Megoldásnak egyelőre azt látja, ha az adagokat újra elosztják. Mint emlékeztetett, jövő héten a hajléktalanok, a fogyatékkal élő gyermekek bekerülnek az oltási kampány második szakaszába. A háziorvosok fontos szerepet játszanak az oltáskampányba.Voiculescu kitért arra is, hogy az oltóanyagra való jelentkezéskor sokan problémába ütköztek, amit sajnálattal vett tudomásul, de szerinte a platformot folyamatosan javítják, hogy kiküszöböljék a gondokat.A gond csak az, hogy az oltáskampányban nem csak a platformmal, hanem a kormányzati kommunikációval is gond van, hisz bár ahogyan a miniszter is fontosnak tartja a családorvosok munkáját, ennek ellenére értesüléseink szerint számos beteg és idős személy vagy hozzátartozójuknak az volt a visszajelzése, hogy családorvosuk nem volt megfelelőképpen tájékoztatva, így nem tudták, hogy milyen kategóriák jelentkezhetnek közvetlenül oltásra, és kik azok, akiket a házi orvosuk kell beregisztráljon a rendszerben. Ezért néhány beteget családorvosa "elzavarja", pedig az ő dolga lenne, mások nem jutnak el a családorvoshoz, harmadik valóban nem a családorvoshoz kellene fordulni.Az pedig csak tetőzi a helyzetet, hogy sokak a rendszer anomáliái miatt csak nehezen tudnak beregisztrálni közvetlenül. Adott központ az előtt telik meg, mielőtt még a jelentkezés kitöltődne. Néha az sem mindegy milyen böngészőt használnak. Nem mindegy az sem, hogy valaki e-mail vagy CNP szám alapján szeretne bejelentkezni. Így viszont az oltásra jelentkező személyek hiba üzeneteke egész sorát kapják meg, nem tudva, hogy mi lehet a gond. Ugyanakkor van, aki Kolozsváron azért még pár órával ezelőtt még kapott oltási központban helyet. A legfőbb gond mindezzel viszont az, hogy a problémák el is tántoríthatnak egyeseket az oltástól.