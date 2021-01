Csíkszeredában volt a leghidegebb az országban vasárnap hajnalban

Csíkszeredában mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet az országban vasárnap reggel. Az Agerpres tájékoztatása szerint mínusz 22,9 Celsius fok volt.



meteorológus tájékoztatása szerint a lehűlést a kontinens északi részéről érkező hideg légtömeg okozta, de az alacsony hőmérsékleti értékek annak is tulajdonítható, hogy Hargita megyében összefüggő hótakaró van, és - az ország nagy részétől eltérően - felhőtlen volt az éjszaka. Nem csak Csíkszeredában mértek nagyon hideget Hargita megyében, Gyergyóalfaluban mínusz 22 Celsius fokig csökkent a hőmérő higanyszála, Maroshévízen mínusz 19,7 Celsius fok volt, míg Székelyudvarhelyen mínusz 14,3 fok volt a mért hőmérséklet.A szakember szerint a következő három napban még a vasárnapihoz hasonló fagyok várhatóak Hargita megyében, utána viszont már jön egy enyhülés.Hargita megyében nem ritkák a vasárnap hajnalihoz hasonló fagyok. A megye januári hónapban mért abszolút rekordját a tudósítás szerint 1985-ben jegyezték fel Csíkszerdában, amikor mínusz 38,4 Celsius fok volt. Thanks for your Like • donations welcome képe a Pixabay -en.