Példamutatók: a kolozsvári orvosi egyetem diákjainak 90 százalékát már beoltották

A kolozsvári Iuliu Hațieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem hallgatóinak 90 százalékát már beoltották a Covid-19 betegség megelőzése érdekében. Már több mint 4000 diák kapta meg az oltást - írja a G4media.



Az egyetem rektorának,nak az elmondása szerint a történethez az is hozzátartozik, hogy akik nem oldtatják be magukat, azok egyetlen kolozsvári kórházban sem kerülhetnek a betegek közelébe.Elmondása szerint nem szabály, hogy a diákok be kell magunknak adassák a vakcinát, mert alternatív megoldások is lehetnek, de azt nem kockáztathatják meg, főleg a felsőbb évesek esetében, hogy a betegek mellé engedik, ahol aztán esetleg megfertőznek valakit. "Jelentős számú hallgatónak van, akik beoltatták magukat, akik megértettek az oltás fontosságát. Ez a leggyorsabb és legbiztonságosabb módszer egy normalitás elérésére" - nyilatkozta a rektor a portálnak.Elmondása szerint az általános orvosin szinte mindenki be van oltva, az olyan szakok esetében alacsonyabb az arányuk, mint az asszisztens-, kinetoterápiás vagy rehabiliátációs képzés, de további tájékoztatásokat tartanak még számukra, hogy esetükben is növeljék az oltási arányt.A szakember optimista azzal kapcsolatban, hogy országos szinten is elérhető 60-70 százalék körüli oltási arány. Azt is mondta, hogy vakcina által kiváltott immunitás hosszabb ideig ki fog tartani, mint a fertőzéssel szerzett.