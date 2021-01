Megkezdődött az emlékeztető oltások beadása: ezzel lesz teljes egy beoltott személy védelme

Az emlékeztető oltás utáni hetedik naptól nem áll fenn a súlyos koronavírus-fertőzés veszélye - jelentette ki vasárnap Adrian Streinu-Cercel, miután megkapta a védőoltás második dózisát.



A Matei Balş járványtani intézet korábbi igazgatója úgy fogalmazott: az emlékeztető oltást követő hetedik naptól kezdve "nyugodtan fütyörészhetünk", mert nem fenyeget, hogy súlyos koronavírus-fertőzést kapunk, viszont "a maszk használata 2023-ig kötelező lesz"."Ez az oltás megvéd belülről bennünket, de nem védi a nyálkahártyánkat, tehát ha lemondunk a maszk használatáról, akkor minden esélyünk megvan arra, hogy megkapjuk a vírust, amelyet aztán átadhatunk olyan embereknek, akik nem immunizáltak, és így továbbra is terjesztjük a betegséget" - magyarázta.Az orvos egy üstököshöz hasonlította a járványt."Tudjuk, hogy az üstökösnek hosszú csóvája van, ez a csóva egyben a járvány csóvája is, tehát továbbra is lesznek esetek, amíg számuk annyira meg nem csappan, hogy azt mondhassuk, hogy a vírus elhagyta a normális biológiai körforgást" - példálózott a professzor.Amikor azt kérdezték, hogy mi a teendő abban az esetben, hogyha egy beoltott személy két héttel az emlékeztető oltást követően kapcsolatba kerül egy koronavírus-fertőzött személlyel, azt mondta: nem szükséges karanténba vonulni, csak monitorozálniuk kell önmagunkat."Az eddigi óvintézkedéseket fenn kell tartani, sőt meg kell erősíteni, hogy ez a két elem - az oltással történő immunizálás és a védelmi intézkedések - együttesen a vírus nagyon gyors körforgásának csökkenését eredményezzék a populációban" - mondta.Az orvos szerint ez a vakcina megvéd minket minden olyan törzstől, amely jelenleg forgalomban van."Nem tudom, mi lesz egy év múlva, ezért sietnünk kell, hogy az év folyamán mindenkit beoltsunk, akit lehet, hogy minél több embert immunizáljunk, és megpróbáljuk kiszorítani a vírus keringését" - mondta az orvos.Az egészségügyi személyzetet vasárnap elkezdték beoltani a koronavírus elleni oltás második dózisával.