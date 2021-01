Raed Arafat: Annak, aki beoltatja magát, esélye lesz arra, hogy nyáron külföldre utazzon

Az Országos Sürgősségi Felügyelőség vezetője szerint nem lesz okuk a külföldi országoknak karanténra kötelezni azokat a Romániából érkezőket, akik igazolni tudják, hogy beoltották őket.



Románia egyébként máris beengedi karantén nélkül mindazokat, akik be vannak oltva , pontosabban ha megkapták mindkét oltást, és eltelt azóta 10 nap, mert ez kell ahhoz, hogy a vakcináció folyamata befejezettnek legyen tekintve.úgy vélte, az EU hamarosan kidolgoz valamiféle egységes oltási igazolást. Hozzátette: azon a papíron, amit ő kapott, angol nyelvű szöveg is van.A belügyi államtitkár arról is beszélt, hogy egyelőre nem tudni, mennyi ideig biztosít immuntást az oltást. Egész egyszerűen azért, mert még csak pár hónapja létezik. Kifejtette: épp ezért értelmetlen olyasmiről beszélni, hogy 3 évig véd a vakcina, hiszen ezt nem lehet tudni. Hozzátette: pár hónap telt el azóta, hogy az első tesztalanyokat beoltották. Őket folyamatosan ellenőrzik, és még senki nem mondott olyat, hogy az antitestszintjük csökkent volna.'Minél több idő telik el, ami után még mindig eléggé magas antitestszintet mérnek, annál inkább kitolódik az oltás által biztosított immunitás időtartama. Azt tudjuk, hogy 6-8 hónapon át véd. Egyelőre ennyit lehet erről elmondani' - szögezte le az államtitkár.