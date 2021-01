Így oltották be Ludovic Orbant (videó)

Beoltatta magát kedden COVID-19 ellen Anca Dragu, a szenátus elnöke és Ludovic Orban, a képviselőház elnöke.



A két házelnököt a fővárosi Carol Davila katonai kórházban oltották be az oltáskampány második szakasza keretében, amely pénteken kezdődött."Kiemelten az volt a célom, hogy bebizonyítsam a románoknak, hogy bízniuk kell az oltásban, az oltási folyamat nem jár kockázattal, és az állampolgárok beoltása jelenti az egyetlen utat a normális élet felé, a gazdasági fejlődés folytatása felé" - mondta Orban, miután megkapta a vakcinát.Az alsóház elnöke kiemelte az oltáskampány kapcsán tapasztalható európai szintű szolidaritást, és emlékeztetett, hogy az EU-ban már két jóváhagyott vakcina van, Romániában is idővel nőni fog a felhasználható oltásmennyiség. Ugyanakkor infrastrukturális és logisztikai fejlesztéssel fokozatosan növelik az oltási kapacitást, hogy mielőbb véget vessenek a pandémiának - mondta Ludovic Orban.Növekedett a napi beoltottak aránya, ami azt jelenti, hogy rövidesen visszatérhetünk a régi kerékvágásba - nyilatkozta Dragu, miután megkapta a COVID-19 elleni oltást. "Örülök, hogy növekszik a beoltottsági ráta. Már naponta 30.000 oltást adnak be. Ez azt jelenti, hogy rövidesen visszatérhetünk a régi kerékvágásba, meglátogathatjuk családtagjainkat, megölelhetjük szeretteinket, visszatérhetünk tevékenységeinkhez, sétálhatunk, egyszóval visszatérhetünk a korábbi életünkhöz. Ez nagyon jó jel a román gazdaság számára, és jó jel erre az évkezdésre" - mondta a házelnök.