Románia előkelő helyen áll a koronavírus ellen beoltottak számát tekintve

Románia jól áll a koronavírus ellen beoltottak számár tekintve a világon, derül ki a Bloomberg összesítéséből. Világszinten 18. helyen állunk, az Európai Unió tagállamai között pedig a hatodik helyen. A globális rangsorban az EU külön entitásként is szerepel.



Az első helyezett az Egyesült Államok, ahol eddig 14,3 millió személyt oltottak be, majd Kína következik 10 millió beoltott személlyel. A rangsorban a következő helyen az Európai Unió áll összesen 5,2 millió beoltottal, majd Nagy-Britannia következik 4,3 millióval.Az Európai Unióban a legtöbb oltást eddig Olaszországban adták be, 1,1 milliót; Németország a második több mint egymillió beoltottal, majd Spanyolország 769 ezerrel, Lengyelország 457 ezerrel, Franciaország 422 ezerrel és Románia 205.060 beoltott személlyel (ebben a számban nem szerepel a több mint 30 ezer, hétfőn beoltott személy).Ami a lakosság számarányos beoltottságát illeti, az első helyen Izrael áll, ahol már a lakosság 25,9%-át beoltották. Az Egyesült Arab Emirátusok a második, ahol az állampolgárok 17,5%-a kapta már meg az oltást; Bahrein a harmadik 9,5%-kal, Nagy-Britanniában az oltási arány 6,45%, az Egyesült Államokban pedig 4,36%. Románia azon országok közé tartozik, amelyek a lakosságnak egyelőre csak 1-2%-át immunizálták. A legtöbb országban még az 1%-ot sem éri el az eddig beoltottak aránya.Eddig összesen 42,2 millió dózist adtak be, és átlagosan naponta 2,43 millió oltást adminisztráltak.Romániában január 15-én kezdődött az oltáskampány második szakasza, amelyre eddig 300 ezer személy iratkozott be. Hétfőn több mint 30 ezer személyt oltottak be Romániában.A Bloomberg összesítése itt követhető , frissülő adatokkal.