Rise Project: meztelen fotókat kért tanítványától egy matektanár Piatra Neamton

Egy matematika szakos tanár meztelen fotót kért egyik tanítványától, egy 21 éves, esti tagozatra járó fiatal anyától, aki emiatt feljelentette a pedagógust az iskola vezetőségénél. Ezt követően a tanár a lányt számos üzenetben megfenyegette, és befolyásos kapcsolataival hencegett. Az eset a Piatra Neamt-i technológiai szaklíceumban történt - számolt be a Rise Project.



A tanár többek között azzal próbálta rávenni a diákot, hogy meztelen fotót küldjön magáról, hogy "soha nem adok 2-est vagy 3-ast a szép diáklányoknak. Legkevesebb 6-ost kapnak mindig", biztatta a diákot.Miután a tanítvány jelentette az esetet az iskola vezetőségénél, egyúttal azt is kérte, hogy helyezzék át másik iskolába, mert kényelmetlenül érzi magát a matematikaórákon. A panaszról a tanár gyorsan tudomást szerzett, és sértegető, fenyegető üzenetekkel kezdte bombázni a lányt. "Bíró dédunokája, jegyző testvére, az igazságszolgáltatásban dolgozó személy szeretője, rendőrnő bátyja vagyok" - írta.Az iskola igazgatóhelyettese,szerint azonban az ügy nem tartozik az iskolára, mivel nem az intézményben történt, hanem online, és a diáklány már nagykorú. A rendőrségen kellene feljelentést tennie, hogy agresszió érte, az iskolai rendszabályzat nem engedi meg, hogy kövessem, mit csinál egy ember a magánéletében - vélte., a FILIA központ szakértője azonban rámutatott, a diákok és tanárok közti kapcsolat nem "tűnik" el akkor sem, amikor fizikailag nem tartózkodnak az iskola területén, a hatalmi viszonyok továbbra is fennállnak. Az etikai kódex pedig egyértelműen tiltja a diákok szexuális zaklatását és a velük való szexuális kapcsolatot.Az igazgatóhelyettes megfeddte a tanárt, hogy ne tegye az iskolát nevetség tárgyává, és megkérte a két felet, hogy ne beszéljenek tovább egymással. Ugyanakkor úgy vélte, a diák tévedett abban, hogy megadta a kontaktját a tanárnak. "Szép lenne, ha nem vennéd fel Facebook-on, és ne is add meg a Facebook-odat férfiaknak, sem a telefonszámodat, főleg ha már férjnél vagy" - fogalmazott az igazgatóhelyettes a Rise Project beszámolója szerint. Azt is felrótta a lánynak, miért iratkozott a szaklíceum mechanika szakára, miért nem a textilipari szakra, hiszen az előbbi osztályba csak fiúk járnak. "Drága kislány, az egy fiúosztály, nem igazán felel meg a maga neme. Egy lány egyedül egy osztályban, ahol fiúk és férfiak vannak?" - értetlenkedett az aligazgató.A diák a Rise Project riporterének elmesélte, a tanár jelölte be őt Facebookon, aztán kérte, hogy találkozzanak, virágot akart venni neki, majd meztelen fotót kért tőle, de ő minden esetben visszautasította.A diák korábban személyes problémák miatt kimaradt az iskolából, hogy munkát vállalhasson. Miután tavaly gyesre ment, úgy gondolta, jó alkalom a gyermeknevelési szabadság időszaka arra, hogy befejezze középiskolai tanulmányait; az álma az, hogy orvos lesz. Addig is az autószerelő férje mellett akar dolgozni, ezért iratkozott autószerelő szakra - írja a Rise Project. Az oknyomozó portál megkereste az iskola igazgatóját is az ügyben, akinek nem volt tudomása az esetről, és megígérte, kivizsgálja a történteket.