Sengel Ferenc újságíró lett az Erdély.ma új főszerkesztője

A tulajdonosváltást követően Sengel Ferenc jelenik meg az Erdély.ma portál impresszumában főszerkesztőként, aki korábban a Magyar Hírlap és az Origo újságírója is volt.



Erdély.ma impresszumáról készült képernyőkép

korábbi cikke szerint a magyarországi NER-es kultúrharc egyik vezéralakjának,nak barátja és a Magyar Turán Szövetség Maros-megyei tagja A kultúrharcot elindító Szakács barátjaként a szerző Sengelt is megemlíti, mint akinek szerepe volt az újságíró karrierjének az alakításában. „Sengel Ferenc barátom intézte a felvételt, akinek az udvarán akkor is ott díszelgett az Árpád-sávos zászló” - mondta Szakács arról a rövid időszakról, amikor a-nál dolgozott. A cikk szerint Sengel több cégben is feltűnik a következő években Szakács partnereként.Bár az „új”főszerkesztőjének személyére fény derült, munkatársairól egyelőre nincsenek információink, a portál impresszumában viszont azt írják, hamarosan az ő nevüket is közzéteszik.A tulajdonos és főszerkesztő-váltásra azt követően került sor, hogyfőszerkesztő-tulajdonos lemondott tisztségéről, mert 2017 óta nem sikerült neki egy teljes szerkesztőséget felállítania. Az Erdély.ma tulajdonosának kiléte ismeretlen, T ókos azt nyilatkozta a Transindex kérdésére , hogy sem a FIDESZ, sem az erdélyi magyar pártok, RMDSZ vagy Erdélyi Magyar Szövetség vonzáskörébe nem tartozik. A leköszönő lapvezető annyit árult el, hogy a lapot egy olyan személynek adta el egy középkategóriás autó áráért, aki célkitűzéseit folytatni fogja.