Cîţu az iskolanyitásról: Ha a dolgok így maradnak, egyértelmű, hogy február 8-án kezdünk

Február másodikán döntik el, hogy újranyithatnak-e az iskolák február 8-án - mondta Florin Cîţu miniszterelnök az Europa FM kedd esti műsorában.



A kormányfőt arról kérdezte beszélgetőpartnere, hogy 'van-e visszaút' a február 8-i iskolanyitásra vonatkozó döntéstől. 'A döntés február másodikán fog megszületni' - felelte Florin Cîţu, hozzátéve, hogybelügyi államtitkárral, a katasztrófavédelem vezetőjével folyamatosan figyelemmel követik a járványhelyzet alakulását, mert ettől függ az iskolák újbóli megnyitása.'Naponta monitorozzuk a helyzetet. Ha a dolgok így maradnak, egyértelmű, hogy február 8-án kezdünk, ugyanazon feltételek mellett, amelyeket az államfő is említett' - mondta a miniszterelnök.Cîţu nyomatékosította: ahhoz, hogy újra megnyithassák az iskolákat és újrainduljon a gazdaság, az embereknek be kell tartaniuk az óvintézkedéseket, és be kell oltatniuk magukat.