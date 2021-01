3000 új megbetegedés az utóbbi 24 órában, több mint 32.000 teszt alapján

A legutóbbi tájékoztatás óta 3000 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában több mint 32.000 teszt eredményének feldolgozása nyomán - közölte szerdán a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Az elvégzett tesztek közül 26.768 RT-PCR, 6026 pedig antigén gyorsteszt.



A GCS szerint olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív teszteredményük.Az új esetekkel 700.898-ra nőtt a járvány eleje óta igazolt fertőzöttek száma az országban. 635.871 fertőzöttet gyógyultnak nyilvánítottak.Ez idáig 5.220.200 RT-PCR-teszt és 57.634 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták fel Romániában.Az elmúlt 24 órában 26.768 RT-PCR-tesztet végeztek (18.424-at az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 8344-et kérésre), valamint 6026 antigén gyorstesztet.A GCS utolsó tájékoztatása óta 15 olyan teszt eredményét is regisztrálták, amelyeket korábbi napokban dolgoztak fel.Az elmúlt 24 órában 116, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés.A GCS adatai szerint az elmúlt 24 órában 71 férfi és 45 nő elhalálozását jelentették. Őket Fehér, Arad, Argeş, Bákó, Bihar, Beszterce-Naszód, Botoşani, Brassó, Brăila, Krassó-Szörény, Kolozs, Konstanca, Dâmboviţa, Dolj, Galac, Gorj, Hunyad, Ialomiţa, Iaşi, Máramaros, Neamţ, Olt, Prahova, Szeben, Szatmár, Suceava, Teleorman, Temes, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea, Ilfov megyei, valamint bukaresti kórházakban kezelték.A halálos áldozatok közül egy személy a 30 és 39 év közötti korosztályhoz tartozott, két személy 40-49 év közötti, tizennégy személy 50 és 59 év közötti, harminckettő 60 és 69 év közötti, harmincöt 70 és 79 év közötti volt, harminckét beteg életkora pedig meghaladta a 80 évet.Az 116 elhalálozott személy közül 113 más betegségben is szenvedett.A főváros kikerült a piros zónából, miután az elmúlt 14 napon regisztrált koronavírusos esetek ezer lakosra vetített száma 2,96-ra csökkent a kedden regisztrált 3,22-ről.Piros zóna maradt Temes megye, ahol az elmúlt 14 napon regisztrált koronavírusos esetek ezer lakosra vetített száma szerdán 4,07 (kedden 4,34 volt), Ilfov megye, ahol ez az arány 3,48 (kedden 3,72 volt), és Kolozs megye, ahol a ráta 3,49 (tegnap 3,66 volt).Az országban 21 megye tartozik a zöld zónába, a legalacsonyabb fertőzöttségi rátát Olt - 0,57, Buzău - 0,68, Hargita - 0,69, Vrancea - 0,71 és Gorj - 0,9 megyében jegyzik.8240 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel, jelenleg 1054 személy szorul intenzív terápiás ellátásra.Románia területén 48.894 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 11.691 pedig intézményi elkülönítésben.Ugyanakkor 69.947 személy van házi, 157 pedig intézményes karanténban.Az elmúlt 24 órában 4532 bírságot rótt ki a rendőrség és a csendőrség összesen 754.020 lej értékben a COVID-19 világjárvány enyhítésére és leküzdésére irányuló intézkedések megszegése miatt - közölte szerdán a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).Ugyanakkor egy esetben állapított meg a rendőrség bűncselekményt a betegségek leküzdésére irányuló erőfeszítések meghiúsítása miatt.Az elmúlt 24 órában 2132 hívás érkezett a 112-es egységes segélyhívószámra a koronavírussal kapcsolatban, és 848 a 0800 800 358-as zöldszámra.A GCS emlékeztet, hogy a belügyi tárca július 4-étől a lakosság rendelkezésére bocsátott egy zöldszámot, a 0800 800 165-öst, amelyen a polgárok az elrendelt egészségügyi óvintézkedések megszegését jelenthetik.A GCS ismét felhívja a polgárok figyelmét, hogy kizárólag hivatalos forrásokból tájékozódjanak a koronavírusról, ugyanakkor emlékeztet, hogy a 0800.800.358-as zöldszámon is kérhetnek információkat. A zöldszám nem sürgősségi szám, ez csak a tájékoztatást szolgálja, hétfőtől péntekig, 8 és 20 óra között hívható - nyomatékosítják.