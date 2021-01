Speciális oltóingben érkezett a vakcináért a tanügyminiszter

Klaus Johannis után, aki ízlésesen fejlett karizmaival tette emlékezetessé a beoltását, szerdán Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter is figyelemre méltót "alkotott".



A tárcavezető egy érdekes ruhadarabban jelent meg az oltóközpontban. Egy olyan ing volt ugyanis rajta, melynél egy könnyen nyitható zsebszerűség volt a felkar felső részén, azaz pont ott, ahová az oltásokat szokták adni.Később a miniszter ezzel kapcsolatban elmondta, nem új szerzemény a speciális ing. Korábban egy ENSZ-misszió keretében több mint 70 országban fordult meg, melyek közül több esetén is oltásokat kellett bevennie a beutazás előtt.Az inget ebben az időszakban szerezte be, és most is felvette, mert "hatékony", azaz nem kell kínlódni ahhoz, hogy szabaddá tegye a karját.A tárcavezető a vakcina beadását követően elmondta: napról napra nő azoknak a tanügyi alkalmazottaknak a száma, akik kérik a koronavírus elleni oltást.Hozzátette, az oltás beadásával felelős magatartásról teszünk tanúbizonyságot önmagunkkal és mindazokkal szemben, akikkel közvetlenül vagy közvetett módon érintkezünk.Minél több pedagógus oltatja be magát, annál inkább csökken az iskolákban a vírus terjedésének kockázata - véli.