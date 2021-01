Tánczos ismét megígérte, hogy január 31-én elindítják a SUMAL-t, így csökkeni fog az illegális fakitermelés

Január 31-én üzembe helyezik a faanyag útjának nyomon követését biztosító rendszer (SUMAL) új verzióját, amely hozzá fog járulni az illegális fakivágások és falopás mértékének csökkenéséhez - jelentette ki csütörtökön Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter.



'Maximális intenzitással dolgozunk a SUMAL új verzióján, január 31-én el is indítjuk. Bár nem varázslatszerűen, de csökkenteni fogja az erdőlopást. Az erőfeszítések ellenére, valószínűleg ebben a rendszerben is lesznek hiányosságok az elején, mint minden új számítógépes rendszerben, de betartjuk a január 31-ei határidőt' - fejtette ki Tánczos Craiován.A SUMAL segítségével ellenőrizni lehet, hogy mennyi fát vágtak ki, hová szállítják, milyen raktárba kerül a faanyag, és amikor az ágazatban tevékenykedő minden felhasználó - erdészetek, erdészek, szállítók, fűrésztelepek és fafeldolgozók - köteles lesz a rendszert használni, a nagyméretű falopás lehetősége jelentősen le fog csökkeni, magyarázta Tánczos, aki szerint ez az egyetlen megoldás, amellyel ellenőrizni tudják a helyzetet.Hozzátette, a január elsején hatályba lépett törvény, amely 10 évre megtiltja a rönkfa exportját az Európai Unión kívüli országokba , örvendetes, azonban nem jelent varázslatos megoldást, tekintve, hogy nem az export ritkította úgy az erdőket, hanem az illegális fakitermelés.Rámutatott, a nagy romániai vállalatok óriási mennyiségű faanyagot importálnak feldolgozás céljával Németországból, Lengyelországból és más országokból, mivel ezekben az országokban alacsonyabbak az árak, mint Romániában.A környezetvédelmi miniszter szerint növelni kell az újrahasznosítás mértékét, mert ennek révén csökkeni fog a fakitermelés is.