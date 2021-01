Viorica Dăncilă elmesélte, hogy vette őt rá Ciolacu arra, hogy lemondjon a PSD elnökségéről

Amint már megírtuk, Viorica Dăncilă ex-miniszterelnök és a Szociáldemokrata Párt (PSD) volt elnöke interjúkötetet készül kiadni. Ebben főként olyan, fontos események hátterét világítja meg, melyek kormányfői mandátuma idején történtek.



Az Antena 3 televízió ennek kapcsán meghívta egy beszélgetős műsorba, ahol elmeléste, miként bírta rá, a PSD jelenlegi elnöke, hogy mondjon le a pártelnökségről. Mint kiderült, azt ígérte neki, hogy a szenátusba kerül majd, mert „sok tapasztalattal rendelkezik”.„Marcel Ciolacu azt mondta, tárgyalni fog és hogy megyek majd Románia szenátusába, mert sok tapasztalatom van. Akkor azt gondoltam, hogy a pártnak jobb lenne, ha benyújtanám a lemondásomat. (...) Azért döntöttem így, mert nem létezik tisztesség. Ez az elnökválasztás után történt. Sértődésekkel járt. A jólneveltséget otthonól hozod, az otthoni 7 év eredménye. Ha visszaemlékeznek arra, amiket Ciolacu mondott, nem kellett volna így történnie. A vezetőket nem kellene félreállítani. Egy hónap sem telt azután, hogy átvette a párt vezetését, meg is próbáltak kirekeszteni” – mesélte.Dăncilă azt is elmesélte részletesen, hogy miként folyt le Ciolacu látogatása, amikor elment hozzá, hogy meggyőze: mondjon le a párt elnökségéről.„Felhívott Ciolacu és azt mondta, hogy beszélnünk kell. Eljött hozzám haza és előadott egy nagyon gyenge színjátékot. Leült a kanapéra és könnyek között mondta nekem, hogy rettenetesen sajnál mindent, ami történt. Még egy gyümölcsteát is főztem neki, mert nagyon felindultnak tűnt„ – idézte fel a helyzetet Dăncilă.