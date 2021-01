Lemond a székelyudvarhelyi kórház orvos-igazgatója is

Amint arról a Transindex is beszámolt, 2020 decemberétől a Székelyudvarhelyi Városi Kórház menedzser-igazgatója ellen az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) eljárást folytat. A székelyudvarhelyi kórház menedzserét, Lukács Antalt hivatali visszaélés, vesztegetés elfogadása és befolyás vásárlásának gyanújával helyezték előzetes letartóztatásba, először január 2-ig, majd egy hónappal meghosszabbították ez előzetes letartóztatást, így február 2-ig érvényes a korlátozás. Mellettük a székelyudvarhelyi kórház egyik, közbeszerzésekkel foglalkozó alkalmazottja is előzetes letartóztatásba került. A gyanú szerint kórházak vezetőségének tagjai és/vagy ezek bizalmasai pénzt kaptak a szerződésekért cserében a közbeszerzéseket elnyert cégtől. Lukács Antal előzetes letartóztatásának meghosszabbítása után Borka-Balás Attila kórházigazgató ideiglenes kinevezését is meghosszabbította Székelyudvarhely polgármestere: az újabb kinevezés 2021. február 2-ig, a felfüggesztett menedzser letartóztatásának lejártáig tart.



polgármester egy friss bejegyzésben a Facebook-oldalán arról tájékoztatja az udvarhelyi lakosságot, hogy tegnap a kórház orvos-igazgatója,is beadta lemondását.

Tegnap reggel dr. Lőrinczi Csaba orvos-igazgató levélben tájékoztatott azonnali lemondási szándékáról személyes okokra hivatkozva.

Az orvos-igazgató úrral telefonbeszélgetésünk során megegyeztem, hogy mivel a jelenleg kialakult helyzet miatt a vezetői beosztásokra a kinevezések a menedzser előzetes letartóztatásának határidejéig tarthatnak (jelen esetben ez február 2-a), a jelenlegi kinevezés lejártáig dr. Lőrinczi Csaba el fogja látni az orvos-igazgatói teendőket. Amennyiben szükség esetén egy következő kinevezést már nem fogadna el, tudomásul veszem álláspontját, de továbbra is számítunk a szakmai tapasztalatára, munkájára a Városi Kórházban” - olvasható Gálfi Árpád bejegyzésében.A polgármester arra is kitért, hogy a kórház múltbéli gazdasági ügyeinek átvilágítása, a zavartalan működést biztosítani hivatott rendszer kialakításának munkáj folyamatban van, és az ideiglenesen kinevezett menedzser-igazgató, Borka-Balás Attila, szakemberek bevonásával és segítségével folyamatosan dolgozik a kórház belső rendszerének tökéletesítésén, a felismert, vagy lehetséges hibák kiküszöbölésén.