Egyelőre az után is kell védőmaszkot hordani, hogy megkaptuk az emlékeztető oltást

Az egészségügyi óvintézkedéseket annak is be kell tartania, és a védőmaszkot annak is viselnie kell, aki megkapta a COVID-19 elleni oltás második dózisát is - szögezi le vasárnapi közleményében az egészségügyi minisztérium.



A szaktárca a Facebookon tájékoztatott vasárnap arról, hogy a tudósok egyelőre nem kaptak választ arra a kérdésre, hogy egy beoltott személy megfertőződhet-e, és beoltott, tünetmentes állapotban továbbadhatja-e a vírust."A vakcina önt védi, a szájmaszk pedig a környezetében lévő embereket, akiket még nem oltottak be. Jelen pillanatig a klinikai tanulmányok azt mutatták ki, hogy az oltás megakadályozza a COVID-19 tüneteinek felbukkanását, azt viszont még nem tanulmányozták kellőképpen, hogy a tünetmentes megfertőződést is megakadályozza-e. Ezért a kutatók még nem tudják, hogy egy beoltott személy megfertőződhet-e anélkül, hogy tünetei lennének, és továbbadhatja-e a vírust" - olvasható a minisztérium Facebook-oldalán.A bejegyzésben az áll: megtörténhet, hogy egy tünetmentes, beoltott személy továbbadhatja a vírust egy még nem immunizált embernek. Erre vonatkozóan nem született még elegendő kutatás.Az oltás a második adag vakcina beadása után körülbelül két héttel kezd jelentősen megnövekedett immunitást biztosítani. Az emlékeztető oltás ('rapel') beadása utáni kéthetes időszakban a beoltott személy elkaphatja a vírust, és akár a COVID-19 súlyos tünetei is jelentkezhetnek nála - figyelmeztet az egészségügyi tárca.A minisztérium arra is emlékeztet, hogy a BioNTech-Pfizer vakcinája 95%-ban, míg a Moderna vakcinája 94,1%-ban véd a COVID-19 betegség ellen.