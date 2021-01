Cseke Attila eldöntötte, nem használnak többé pecsétet a Fejlesztési Minisztériumban

Cseke Attila úgy döntött, hogy kiiktatja a bélyegző használatát: a Fejlesztési és Közigazgatási Minisztériumban (MDLPA) a pecsét a továbbiakban nem lesz használatos, a dokumentumok eredetiségének és jogi erejének igazolását a miniszter vagy az illetékes személy aláírásával adják meg.



A miniszter rendelete olyan magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre is hivatkozik, akiknek már nincs kötelezettségük a bélyegző használatára a nyilatkozatokon, kérvényeken, szerződéseken vagy a minisztériumhoz benyújtott dokumentumokon, olvasható a rendeletben.A Cseke Attila által aláírt rendeletet gyakorlatilag minden, a minisztérium alárendeltségébe tartozó közigazgatási intézmény számára is kötelező jelleggel bír.A közigazgatási törvény egyébként előírja, hogy 2020. január 1-jétől a bélyegző csak az Alkotmányban felsorolt közintézmények vagy hatóságok által elfogadott vagy kiadott tervezetek és normatív aktusok esetében szükséges. Ezt a rendelkezést a Fejlesztési Minisztérium által kibocsájtott dokumentumok esetében is használni fogják, mondta a tárcavezető. „A minisztérium tisztviselői többé nem kérnek bélyegzőt például egy kérvényre vagy szerződésre, ennek a rendelkezésnek a megsértése fegyelmi szabálysértésnek minősül, és a törvény szerint a szankcionálják” - tisztázta a miniszter.