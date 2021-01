Eddig 857 ezer személy regisztrált oltásra Romániában

857 479 személy regisztrált Covid-19 elleni oltásra hétfő reggelig az oltási kampány második szakaszában Romániában. A regisztráltak 63 százaléka 65 év feletti vagy krónikus beteg. A hivatalos szervek tájékoztatása szerint 351 977 olyan személyt regisztráltak, aki azért jogosult az oltásra, mert 65 éven felüli. 193 557 személy krónikus betegséggel él, míg 311 945 kulcsfontosságú területen dolgozó személy.



Vasárnap eseti adatok szerint az országban eddig összesen 433 129 személyt oltottak be (legalább egyszer). Nálunk vasárnap 27400 személy kapta meg a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni vakcináját.Csak összehasonlításként, az Egyesült Királyságban csaknem egymillió embert oltottak be a hétvégén a koronavírus elleni vakcinával. A brit egészségügyi minisztérium közölte, hogy szombaton 478 248-an, vasárnap estig 491 970-en részesültek az oltásban, vagyis két nap alatt 970 218 oltást adtak be országszerte. A beoltottak száma mindkét napon rekordot döntött. Igaz, náluk nem csak a Pfizer/BioNTech vakcinával oltanak, hiszen korábban már engedélyezték az AstraZeneca vakcinát is.