Románia elől jár: állítólag harmadikok vagyunk EU-szinten az oltási kampányban

Ha a jelenlegi ütemben folytatódik az oltáskampány, akkor Románia lehet a 3. ország Európában, ahol a felnőtt lakosság körében sikerül elérni a nyájimmunitáshoz szükséges 70 százalékos (álom)határt - derül ki a Politico számításaiból.



Az elemzés szerint Nagy-Britannia lesz az első, ahol elérik a 70 százalékos határt, míg Málta a második. A jelenlegi ritmusban a britek - akik csak a hétvégén közel 1 millió embert oltottak be - 2021 augusztusában érhetik el a 70 százalékos arányt a felnőtt lakossága körében, a Málta 2022 májusában érné el az arányt, míg Románia 2022 decemberében. A nyár végéig a briteknél 83 százalékos arányt érhetnek. Romániában, ha a jelenlegi ütemben zajlik az oltáskampány, akkor a nyár végéig a felnőtt lakosság 26 százalékát oltsák be. A jelenlegi ütemben az EU egészében 2024 márciusában érhetik el a 70 százalékos határt.A leglassúbb ütemben Hollandiában, Magyarországon, Olaszországban, Lettországban és Bulgáriában oltanak. A jelenlegi ütemben Bulgáriában a nyár végéig a felnőtt lakosság 3 százalékát oltják be, és a 70 százalékos arányt 2040 érnék el. Magyarországon a jelenlegi számítások szerint augusztus végéig 9 százalékos lenne az oltottság, és 2026 novemberében érnék el a 70 százalékot.Az elemzés szerint a ritmus valószínűleg növekedni fog azzal, ha a Pfizer/BioNTech és Moderna vakcinája utána az AstraZeneca oltását is engedélyezik. Az Európai Bizottság célkitűzéseinek az eléréséhez ötször gyorsabban kellene érkezzen az oltóanyag. Romániában háromszor több oltóanyagra lenne szükség ahhoz, hogy szeptember 22-ig elérjük az 70 százalékos arányt. A jelenlegi napi adag 31 828, míg a szeptemberi célhoz napi 89 429 lenne szükség.