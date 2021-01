Kolozs és Temes megye van már csak piros zónában

A legutóbbi tájékoztatás óta 1551 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően, hogy az elmúlt 24 órában országszerte 9119 tesztet végeztek el - közölte hétfőn a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Az új esetekkel 712.561-re nőtt a fertőzöttek száma.



A legtöbb új esetet most is Bukarestben regisztrálták (400), de arányaiban nagyon sok a Kolozs megyében regisztrált új fertőzések száma is (234). Kovászna megyében ezzel szemben 7 új estet találtak, Hargita megyében 19-et, Maros megyében 23-at, Szilágy megyében 11-et, Szatmár megyében 30-at, míg Bihar megyében 36-ot.Jelenleg 2 megye van piros zónában, Kolozs és Temes megye. Előbbiben 3,07, míg utóbbiban 3,48 az incidencia.Eddig 654.875 pácienst gyógyultnak nyilvánítottak.Jelenleg 8018 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel, és 1017 személy szorul intenzív terápiás kezelésre. Románia területén 44.260 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 10.807 pedig intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 68.498 személy van házi, 153 pedig intézményes karanténban.Vasárnap óta összesen 65 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés. Ezzel 17.841-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma. A halálos áldozatok közül egy személy a 40 és 49 év közötti korosztályhoz tartozott, három 50 és 59 év közötti, tizennégy 60 és 69 év közötti, huszonhat 70 és 79 év közötti volt, huszonegy beteg életkora pedig meghaladta a 80 évet. A 65 elhalálozott személy közül 62 más betegségben is szenvedett, kettőnek nem voltak társbetegségei, egy esetben nem érkezett jelentés esetleges társbetegségekről.Ez idáig 5.306.711 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában, és 81.125 antigén gyorstesztet végeztek el. Az elmúlt 24 órában 5921 PCR-RT tesztet végeztek el (4311-et az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 1610-et pedig kérésre), és 3198 gyorsteszt eredményét dolgozták fel.