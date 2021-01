Az egészségügyi minisztérium kimatekozta: jóval kisebb eséllyel kapod el a vírust, ha beoltatod magad

Egy oltóanyag 95%-os hatékonysága azt jelenti, hogy egy olyan személynek, aki megkapta a vakcinát, hússzor kisebb esélye van arra, hogy COVID-19-es tüneteket produkáljon, egy olyan személyhez képest, akit nem oltottak be - írja az egészségügyi minisztérium hétfői Facebook-bejegyzésében.



"A 95%-os hatékonyság nem azt jelenti, amint azt esetleg sokan hiszik, hogy az esetek 5%-ában a vakcina hatástalan és így fölösleges. Valójában a 95%-os hatékonyság azt jelenti, hogy egy be nem oltott személyhez képest egy immunizált személynél hússzor kisebb a kockázata annak, hogy COVID-19-es tüneteket produkáljon. Az eredmény klinikai tesztekből következik' - magyarázzák a szakemberek.A minisztérium azt a klinikai vizsgálatot hozta fel példának, amely a Pfizer BioNTech vakcina jóváhagyásának alapja volt, és amelyben 43.448 embert oltottak be két csoportra osztva: az fele az oltást kapta, a másik fele placebót (sóoldatot).'Megállapították, hogy abból a 21.720 emberből, akik a vakcinát kapták, csak nyolcnál alakultak ki a COVID-19 specifikus tünetei (amit RT-PCR teszt is megerősített), a másik csoportban, amely a fiziológiás sóoldatot kapta, 162-nél jelentkeztek a COVID -19 specifikus tünetei (amit RT-PCR teszt is megerősített)"- mutat rá az egészségügyi minisztérium bejegyzése.