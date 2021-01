Bűncselekménynek számít más ember nevével és fényképével közösségi fiókot létrehozni

A Legfelsőbb Bíróság és Semmitőszék (ICCJ) döntése értelmében bűncselekménynek számít az online identitás ellopása. Eszerint nem szabad egy ember valós nevével és fényképével egy másik embernek egy közösségi oldalon fiókot nyitnia és működtetnie.



Kedden az ICCJ büntetőügyekre szakosodott testülete úgy döntött, ha egy személy egy nyilvános közösségi oldalon (olyan oldal, amelyhez nem szükséges a valódi név használatának igazolása egy fiókhoz) létrehoz és működtet egy fiókot, egy másik ember valós (felhasználó)nevével és adataival (pl. fotók, videók stb.) annak engedélye nélkül, akkor a btk. 325 paragrafusa szerint bűncselekményt követ el,- mert az adatok felhasználása jog nélkül történik- mert ezen adatok felhasználása olyan adatokat eredményez, amelyek nem felelnek meg a valóságnak.Miután a döntés indoklása is megjelenik, és azt közzéteszik a Hivatalos Közlönyben, minden romániai bíróság számára kötelezővé válik. A bűncselekmény 1-5 év közötti szabadságvesztéssel is sújtható.A jogi kérdés megoldását a Brassói Fellebbviteli Bíróság kérte a Legfelsőbb Bíróság és Semmitőszéktől. Egy férfit első fokon 3 év 8 hónap börtönre ítéltek zsarolás, hamisítás és magánélet megsértése miatt, miután hamis fiókot nyitott az egyik közösségi oldalon és egy felnőtteknek szóló webhelyen, ahová fényképeket és videókat tett közzé a volt barátnőjéről, hogy azzal kompromittálja őt. A vád szerint a férfi 2018 decemberében megfenyegette a volt barátnőjét, hogy amennyiben elhagyja, akkor több olyan fotót és videót is közzétesz, amelyen meztelenül látható, illetve amelyeken szexuális kapcsolatot létesítenek együtt.A férfi később pedig a nő nevében hozott létre egy ál Facebook oldalt, illetve az egyik felnőtteknek szóló oldalra is regisztrálta a nőt, ahová feltöltötte a róla készült videókat és meztelen fotókat.A Brassói Fellebbviteli Bíráság azzal indokolta a döntését, hogy a korábbi hasonló esetekben a bíróságok teljesen ellentmondó ítéleteket hoztak. Az ICCJ mostani döntése tisztázza a helyzetet, és minden bíróságnak kötelező lesz eszerint eljárni ezután.Fotó: PxHere