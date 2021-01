Elhalasztják 10 nappal a kulcsfontosságú ágazat dolgozóinak oltását

Január 28-tól kezdődően 10 nappal elhalasztják a kulcsfontosságú ágazatban dolgozók egy részének a regisztrációját. Az intézkedésre azért van szükség, hogy az 65 évnél idősebbek, a krónikus betegek oltása, illetve az emlékeztető vakcinák beadása zavartalanul folytatódhasson - jelentette be az oltási kampányt irányitó Valeriu Gheorghiță keddi sajtótájékoztatóján. A tájékoztatás szerint azokat a személyeket fogják 10 nappal későbbre újra időzíteni, akik 65 évnél fiatalabbak, nincs semmilyen krónikus betegségük és alapvető tevékenységeket végző személyként regisztrálták őt.



Pontosítás

: a halasztás azokra vonatkozik, akik január 28. és február 11. között kaptak időpontot a koronavírus elleni vakcina első dózisára. Így akik január 28-án kerültek volna sorra, azok február 8-án kell, hogy jelentkezzenek az oltásra, és így tovább.A tájékoztatás szerint az intézkedés mintegy 35 ezer ember érint, őket a módosításról emailben és SMS-ben is értesítik.Az intézkedésre azért van szükség, mert 117 ezer adag oltásnyi hiány van jelenleg, azért, mert a Pfizer/BioNTech vakcina gyártása körüli problémák miatt kevesebb érkezett az országba.A sajtótájékoztatón arról is szó volt, hogy a második szakaszban beoltottak 32,3 százalékát teszik ki a kulcsfontosságú ágazat dolgozói. A január 15-én kezdődött második szakaszban eddig 175.103 olyan személyt immunizáltak, akik életkora meghaladja a 65 esztendőt vagy krónikus betegségben szenvednek. Ugyanakkor beoltottak 56.999 olyan személyt is, akik úgynevezett kulcsfontosságú területen dolgoznak, ezek a második szakaszban beoltottak 32,3 százalékát teszik ki.Valeriu Gheorghiţă elmondása szerint az első szakaszban beoltandó, az egészségügyi és a szociális téren dolgozó személyzet összlétszámának (230.097 személy) több mint 90 százalékát (209.307 főt) már beoltották.Hozzátette: a január 26-a és április 15-e közötti időszakra eddig 1,8 millió oltási időpontot foglaltak, amiben benne vannak az emlékeztető oltások is.Gheorghiţă szerint december 27-étől mostanáig 484.631 dózist adtak be 459.567 személynek, ebből 434.503-an kapták meg az első adagot, és 25.064-en vannak azok, akik megkapták az emlékeztető oltást is. Eddig öszesen 1213 jelentéktelen mellékhatást regisztráltak.