Tánczos Barnát meglepte, hogy milyen sok műanyagot hasznosít újra Románia

Pozitív meglepetés érte Tánczos Barna környezetvédelmi minisztert a Green Report által szervezett online konferencián. Mint mondta, ez volt az első jó hír, amelyet a miniszteri tevékenység első négy hetében kapott.



Forrás: Green Report online konferencia képernyőképe

Forrás: Green Report online konferencia képernyőképe

Tánczos több ülést követően csatlakozott a Zoomos találkozóhoz, amelyen számos környezetvédelemmel kapcsolatos információ és elemzés elhangzott, olyanok is, amelyek még a környezetvédelmi minisztert is meglepték.A nem újrahasznosított műanyagadó („Taxa pe plastic nereciclat”) elnevezésű konferencián például azt is ismertették a szakértők, hogy az Európai Unióban 2018-ban a műanyag csomagolóanyagok mintegy 41,5 százalékát hasznosították újra. Ehhez képest az Eurostat adatai szerint Romániában ez az arány ugyanebben az évben meghaladta az uniós átlagot, mivel az országban a hulladék 43 százalékát sikerült újrahasznosítani.2019-ben Romániában újrahasznosítani kívánt műanyagnak, törvényes előírásként 55 százalékot határozott meg. A kitűzött célhoz képest viszont az újrahasznosított műanyag arány ennél még négy százalékkal magasabb lett. A nem PET típusú műanyag esetében a cél 22,5 százalék lett volna, viszont ebben az esetben is sikerült magasabb, 38,4 százalékos eredményt elérnie az országnak.Tánczost meglepte a pozitívnak számító eredmény, figyelemre méltónak értékelte. Ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy van egy furcsa ellentmondás a számok tekintetében, hisz az országban bár sok műanyagot hasznosítanak újra, mégis turistaként minden utcasarkon, mezőn és erdőben szeméttel találkozunk. Úgy vélte a fennmaradó műanyag jelentős része a környezetet szennyezi. Így szerinte az az egyik kihívása Romániának, hogy megnevelje azokat a állampolgárait, akik szemetelnek.A környezetvédelmi miniszter arra is emlékeztetett, hogy rengeteg más feladatra is megoldást kell keresniük, Romániának 2020-ban 20 új jogsértést követett el, amelyek pénzügyi következményekkel járhatnak, ha nem oldják meg őket.