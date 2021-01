EU-s forrásokból építene vécét a rendőröknek a belügyminisztérium

Európai Uniós forrásokból akar illemhelyiségeket felújítani és építeni a rendőrségnek a Belügyminisztérium - írj a g4media. A helyzetet az indokolja, hogy több, mint ezer vidéki rendőrőrsön csak udvari (pottyantós) illemhely van, míg 178 esetben egyáltalán nincs.



belügyminiszter kedd este B1 Tv műsorában mondta el, hogy összesen 2800 vidéki rendőrőrs tartozik a minisztériumhoz, ezek közül több, mint 1000-nek csak az udvar végében van mellékhelyisége, míg 178-hoz egyáltalán nem tartozik illemhely. Véleménye szerint ugyanakkor nem normális, hogy az épületek felújítására szánt EU-s forrásokat nem használjuk fel. A minisztérium ezen kívül 64 épület rehabilitációját tervezi.Ezen kívül új helikoptereket is vásárolna, illetve vidéki tűzoltóállomások építésére és működtetésére is pályázna. Továbbá a Gerota Kórház fejlesztését, több száz mentőautó és tűzoltóautó beszerzését is tervezi EU-s forrásokból. Összesen 1,25 milliárd eurót szeretnének lehívni a Helyreállítási és Rugalmassági Eszköz forrásaiból.