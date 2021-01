Soós Zoltán bocsánatot kért a Facebookján, csak nem derült ki pontosan, hogy miért

Soós Zoltán Marosvásárhely polgármestere kedd este posztolt egy bejegyezést a Facebook-oldalán, amelyben román nyelven bocsánatot kér a város lakóitól, hangsúlyozva, hogy a szemléletváltáshoz a tévedések beismerése is hozzátartozik, és ő tisztel minden marosvásárhelyit, etnikumától függetlenül. Emellett a választási kampányában tett ígéretet emelte ki ismét, hogy a városban nem lesznek másodrangú állampolgárok. Azt viszont, hogy pontosan miért is kért bocsánatot, nem mondta ki, csak annyit közölt, hogy volt egy szerencsétlen kijelentése egy interjúban, ami sokak nemtetszését kiváltotta. Ha nem vagyunk témában a vásárhelyi hétköznapokkal, akkor bizony ebből nem sok minden derül ki.



Azért sejteni lehet, hogy Soós Zoltán azért kérhetett bocsánatot, mert az Értednek adott interjújában azt nyilatkozta a város karácsonyi díszkivilágításáról, hogy bár dizájnerek készítették, sokan kritizálták. És mellékesen megjegyezte, hogy a magyar közösségnek jobban tetszett, inkább elfogadta, de a román közösség viszont kevésbé."Ilyenkor mindig azt a tanulságot vonom le, hogy nem az a gond, hogy a románoknak rossz az ízlése, hanem más az ízlése. Jövőre figyelembe kell venni, hogy a főtéri világítás egy része, egy sarka, más jellegű kell legyen, ami közelebb áll a román ízléshez" - tette hozzá.A kijelentéstvolt alpolgármester,tanácsosa, aki jelenleg a vásárhelyi ellenzék vezére, persze egyből felkapta, mondván, hogy a polgármester a vásárhelyi románokat be akarja szorítani egy sarokba, amit majd kékkel dekorálnak. Persze lett is egy kisebb felháborodás a kijelentésből.Aki kíváncsi az egész Érted interjújára Soós Zoltánnal, beágyazzuk az egészet is:És akkor már a tavalyi marosvásárhelyi díszkivilágításról is mutatunk egy képgalériát: