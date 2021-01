Ciolacu: Egyszerű indítványt nyújtunk be az egészségügyi miniszter ellen

A PSD egyszerű indítványt fog benyújtani a parlamenti ülésszak elején az egészségügyi miniszter ellen, és meghallgatásra hívják a COVID-19 elleni oltáskampány felelőseit, jelentette be kedd este Marcel Ciolacu PSD-elnök.



"Abba az aberrált helyzetbe kerültünk, hogy az egészségügyi miniszter azt mondja, nem bízik az általa vezetett minisztérium által kezelt adatokban. (...) Be fogunk nyújtani egy egyszerű indítványt az egészségügyi miniszter ellen. Lehet, hogy nem érti meg azt, hogy a járványkezelés az egészségügyi minisztérium dolga" - fejtette ki Ciolacu az RTV kedd esti műsorában.A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke rámutatott, meghallgatásra fogják hívni a február 1-jén kezdődő parlamenti ülésszak elején az oltáskampány felelőseit. Hozzátette, hogy a kormány nem vállal felelősséget semmiért, csak ígérget, és Florin Cîţu miniszterelnöknek be kellene majd nyújtania lemondását, ha szeptemberben nem lesz beoltva 10,4 millió román, amint azt mondogatja.A szociáldemokrata vezető nehezményezte, hogy nem létezik koherens terv a COVID-19 elleni oltásra, és emellett a tesztelésekről is 'lemondtunk'."Mi nyitjuk az iskolákat, míg a többi európai állam mindent lezár, hogy egyidejűleg minél több embert beoltson és teszteljen. Mi megnyitjuk az iskolákat anélkül, hogy legalább a tanárokat gyorsan letesztelnénk" - fűzte hozzá Ciolacu.