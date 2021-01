Tanügyminiszter: a tanár, ha beteg, akkor is dolgozhat

Az orvos által igazolt egészségügyi problémákkal küzdő pedagógusok a szemtől szembeni oktatásra történő visszatérés esetén is tarthatják online az óráikat - jelentette ki szerdán Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter.



"Mindannyian szeretnénk visszatérni a normalitáshoz, és a normalitás fizikai jelenléttel történő oktatást jelent, még úgy is, hogy esetenként a digitális tanrend elemei egészítik ki" - fogalmazott a tárcavezető.Hozzátette, az orvos által igazolt egészségügyi problémákkal küzdő gyerekeknek vagy krónikus beteg szülőkkel, nagyszülőkkel egy háztartásban élő gyerekeknek továbbra is lehetőségük lesz online tanulni, és ugyanez érvényes a hasonló gondokkal küzdő pedagógusokra is, ők is megtarthatják online az óráikat, amennyiben az iskola nem tud helyettesítő tanárt biztosítani.