Sokan tolakodtak előre az oltásnál, ellenőrzéseket ígér a miniszter

Ellenőrizni fogják az oltóközpontokat, és ahol rendellenességeket találnak, büntetéseket szabnak ki - jelentette be szerdán az egészségügyi miniszter.



rámutatott, jelenleg kevesebb adag oltóanyag van, mint amennyire szükség lenne, a helyzet kivizsgálása folyamatban van. A tárcavezető azt mondta, a szaktárca ellenőrző testületének tagjaiból és a közegészségügyi igazgatóságok munkatársaiból álló vegyes csapatokat állítanak fel, amelyek ellenőrizni fogják a koronavírus elleni oltóközpontok tevékenységét, azt, hogy ezek betartják-e az oltási stratégiában előírtakat. Amennyiben rendellenességeket észlelnek, első körben fegyelmi eljárás indul a központok tevékenységét koordináló orvosok ellen, majd miután a kormány rendelkezik az ilyen esetben kiszabható büntetésekről, bírságot is kirónak.A miniszter szerint január 15-e és 23-a között 1353 olyan személy kapta meg a koronavírus elleni oltást, aki a kampány harmadik szakaszában lett volna jogosult erre.Vlad Voiculescu elmondta még, hogy szerda délig mintegy 530 ezer személynek adták be a vakcinát Romániában, 40 ezren már az emlékeztető oltást is megkapták. "Európai viszonylatban az első tíz ország között vagyunk az ezer lakosra eső beoltottak számát tekintve" - nyomatékosította.