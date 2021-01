Benkő Erika kiderítette, miért nem kommunikálnak magyarul az oltási kampányról

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat elnöke felkérte a hatóságokat, hogy magyarul is adjanak tájékoztatást a koronavírus-járványról, illetve az éppen zajló oltási kampányról.



Érdekes választ kaptam ma Raed Arafat államtitkár kabinetjéből, arra a felkérésemre, hogy a koronavírus járvánnyal és az... Közzétette: Benkő Erika – 2021. január 27., szerda

Facebookon tette közzé a felkérésre kapott hivatali választ, miszerint kötelességük minden állampolgárt helyesen és legitim módon tájékoztatni, ennek érdekében az oltási kampány weboldalán angolul is közzétettek minden szükséges információt.Benkő azt írja: „először azt hittem, nem látok jól, mikor azt olvastam, hogy angolul is elérhetők ezek az információk, de magyarul nyilván nem”.„Cinizmus felsőfokon”. – teszi hozzá.Mint az elnök elárulta, a csatolt levélben válaszként azt is leírták,

hogy az állam hivatalos nyelve a román nyelv.