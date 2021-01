Jó hír: ezer alá esett az intenzív terápiára szoruló esetek száma

A legutóbbi tájékoztatás óta 2901 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, több mint 31 ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán - közölte csütörtökön a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Az új esetekkel 721.513-ra nőtt a járvány eleje óta igazolt fertőzöttek száma az országban. 666.001 fertőzöttet gyógyultnak nyilvánítottak.



A legtöbb új esetet Bukarestből jelentették most is, szám szerint 488-at, de továbbra is sok új eset van Temes megyében - 251, Suceava megyében - 149, Kolozs megyében - 164 és Brassó megyében 136.Továbbra is Temes megye az egyetlen piros zónás megye az országban, 3,31 ezrelékes fertőzöttségi rátával (szerdán ez 3,36 volt). Az ország kilenc megyéje a sárga (Botosani, Brassó, Bukarest, Constanta, Kolozs, Ilfov, Máramaros, Szilágy, Szatmár, Suceava) 31 megye pedig a zöld zónába tartozik, a legalacsonyabb fertőzöttségi rátát Buzău - 0,48, Olt - 0,5, Vrancea - 0,52, Hargita - 0,62 és Iaşi - 0,63 megyében jegyzik.Országszerte 7687 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel, ebből 989 személy szorul intenzív terápiás ellátásra. Románia területén 42.062 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 10.502 pedig intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 61.560 személy van házi, 162 pedig intézményes karanténban. A legutóbbi jelentés óta 90 olyan személy halálát hozták összefüggésbe a fertőzéssel, közülük 57 volt férfi és 33 nő. Ezzel a járvány kezdete óta 18 105 személy halt meg a fertőzés következtében.Ez idáig 5.379.447 RT-PCR-teszt és 102.101 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták fel Romániában.Az elmúlt 24 órában 24.726 RT-PCR-tesztet végeztek (15.905-öt az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 8821-et kérésre), valamint 6568 antigén gyorstesztet.