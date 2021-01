Egészségügyi miniszter: a kórházaink többsége krónikusan alulfinanszírozott

"Romániában bevásárlóközpontok, irodaházak épültek, kórház kevesebb. Ennek meg kell változnia" - nyilatkozta Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter péntek reggel a Digi24 televíziónak, aki szerint ez esetben viszont egy jelentős finanszírozású intézetről van szó.



O durere imensă asupra noastră astăzi, o nouă tragedie ce s-a întâmplat într-un spital din România.



"A beruházások szinte folyamatosak a Matei Balsnál. A közelmúltban teljesen felújították. Hamarosan lesznek információnak minderről, nem csak a Balșból, hanem más kórházakból is. Piatra Neamț után Tătaru miniszter és Raed Arafat teljes ellenőrzést jelentettek be az intenzív osztályokon, és nem csak ott" - mondtaA miniszter a România TV-nek nyilatkozva is kijelentette , hogy ellenőrizni fogják a legutóbbi beruházások megvalósítását, illetve a közelmúltban készített ellenőrzési jelentéseket is."Egy nemrégiben felújított kórházról beszélünk, tudom, hogy voltak engedélyei az elvégzett munkálatokra, a kórház volt vezetőjével folytatott beszélgetésen megtudtam a helyszínen. Ellenőrizni fogjuk, melyek voltak ezek a beruházások, a legutóbbi ellenőrzések jelentéseit" - mondta péntek reggel a miniszter a România TV-nek."Mielőtt az egészségügyi rendszer egészéről beszélnénk, ki kell derítenünk, hogy mi történt az éjszaka. Vannak felelősségek és vannak felelősök. A rendőrség, ugyanakkor a miniszterelnök és az egészségügyi miniszter ellenőrző testülete már megindította a vizsgálatot" - írta Facebook-bejegyzésében a miniszter."A valóság az, hogy a kórházaink jelentős többsége egyszerűen krónikusan alulfinanszírozott és nem átlátható a beszerzések eredménye, ami a rosszul fizetett technikai személyzet improvizációinak hosszú sorát eredményezi. Meg kell teremtenünk a feltételeket ahhoz, hogy bevonjuk és megtartsuk a rendszerben a szakembereket - a kórházakban, a közegészségügyi igazgatóságok szintjén és az Egészségügyi Minisztérium központi szintjén -, hogy a beruházások időben és ésszerűen történjenek, a betegek érdekében" - írta a miniszter, aki ígértet tett, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy ne fordulhassanak többé elő ilyen tragédiák.