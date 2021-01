Ugyanolyan korrupt Románia és Magyarország a Transparency International szerint

Románia továbbra is az Európa Unió egyik legkorruptabb országának számít - derül ki Transparency International csütörtökön közzétett éves jelentéséből. Az ország világszinten Dél-Afrikával, Jamaicával, Tunéziával, Bulgáriával és Magyarországgal van azonos szinten, 44 pontot szerzett a TI 100 pontig (a legkevésbé korrupt ország) terjedő skáláján, és ezzel a 180 országot vizsgáló felmérés 69. helyén végzett. A lista első helyén Új-Zéland és Dánia osztozik 88-88 ponttal, míg a lista végén Szomália és Dél-Szudán van 12-12 ponttal.



Az Európai Unióban senki nem szerzett ennél kevesebb pontot, az általában utolsó Bulgáriának is sikerült javítania tavalyhoz képest, így utolérte Romániát és Magyarországot. Elszomorítóbb, hogy az elmúlt évtizedet nézve sem sikerült Romániának javítania. 2012-ben is 44 pontot kapott, majd egy enyhe rontás után (2013-ban és 2014-ban 43 pontot kapott) jelentősen javított (2016-ben és 2017-ben 48 pontra értékelték az ország helyzetét), hogy aztán ismét visszasüllyedjünk a korábbi szintre.Magyarország esetében az elmúlt évtizedben folyamatos volt a rontás, 2012-ben még 55 ponttal értékelték az ország helyzetét, 2016-ban már 50 pont alá esett az ország (pontosan 48 pontot szerzett), míg 2018-ra már csak 44 pontot kapott. Azóta úgy tűnik, hogy stabilizálta a helyzetét. Bulgáriának most először sikerült 44 pontot elérnie, korábbi években rendre 41-43 körül teljesített.A jelentés szerint a koronavírus-járvány kitörése plusz és nemvárt nyomást jelentett sok ország esetében Európában, és olyan politikai válságot eredményezett, ami veszélyt jelent a jövő liberális demokráciáira. A járvány tesztelte az Európai katasztrófavédelem határait, és sok esetben az országok elmaradtak a teljes átláthatóságtól és elszámolhatóságtól. Megemlítik, hogy több ország esetében jelentős korlátozások voltak az emberi jogok tekintetében. Az írják, hogy a Covid-19 járvány az egész régióban súlyos kérdéseket tárt fel a jogállamisággal kapcsolatban, a korrupció pedig tovább gyengítette a demokráciákat.