Úgy tűnik, két oxigénpalack is berobbant a tűz kitörését követően

Lehetséges, hogy két oxigénpalack is berobbant a tűz kitörését követően a Matei Balş intézetben, jelentette ki péntek este Alexandru Anghel, a bukaresti törvényszék ügyészségének ügyésze.



Az ügyész ésrendőrbiztos, a fővárosi rendőrség kriminalisztikai osztályának vezetője péntek este adatokat közölt az ügyben elindított kivizsgálással kapcsolatban."Úgy tűnik, lehetséges, hogy két oxigénpalack is berobbant a tűz kitörését követően. Ezt még tisztázni kell" - számolt be az ügyész.Alexandru Anghel szerint több napig fog tartani a helyszíni vizsgálat, szombaton pedig elvégzik a holttestek boncolását a törvényszéki orvostani intézetben (INML).A helyszíni vizsgálatokon részt vesznek a petrozsényi bányabiztonsági intézet (INSEMEX) szakemberei is, mutatott rá az ügyész, hozzátéve, hogy a helyszínelők lefoglaltak egy sor dokumentumot, illetve a biztonsági kamerák felvételeit, és elemezni fogják ezeket. Leszögezte azonban, hogy sem a kórtermekben, sem a kórházfolyosókon nem voltak kamerák.Arra a médiában megjelent információra vonatkozóan, mely szerint a kórteremben, ahol a tűz kiütött, volt egy, az egyik páciens rokona által bevitt légbefúvásos fűtőberendezés, az ügyész elmondta, hogy ezt szombaton fogják tisztázni az INSEMEX szakembereivel együtt a helyszíni vizsgálat keretében.Az ügyész azt sem tudta megerősíteni, hogy az épületszárny, ahol a tűzeset történt, rendelkezett tűzvédelmi engedéllyel. Rámutatott, ez a kórházban lefoglalt iratok áttanulmányozása után derül majd ki számára.