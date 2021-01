Hatra emelkedett a Matei Balș Intézetben történt tűzesetben meghaltak száma

Hatra emelkedett a bukaresti Matei Balș Intézetben pénteken hajnalban kiütött tűz következtében elhunytak száma - jelentette be a egészségügyi minisztérium. Az újabb áldozat egy 58 éves nő, aki füstöt lélegzett be, ugyanakkor a testét két százalékban elborító égési





Frissítés:

sérüléseket is szerzett.A nő Covid-19 fertőzés által okozott tüdőgyulladás miatt volt kórházban. A péntek hajnali tűzesetet követően a hatóságok öt holttestet találtak az épület kiégett részében.A tűz kitörésének pontos okai még ismeretlenek, a hatóságok jelenleg is vizsgálják, mi okozhatta, a bukaresti ügyészség elmondása szerint hamarosan sor kerülhet a helyszínről kimenekített páciensek kihallgatására is.