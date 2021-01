Meglett a szükséges aláírás az SZNT nemzeti régiós kezdeményezéséhez is

A szükséges hetedik európai uniós államban, Spanyolországban is sikerült elérni a törvényben meghatározott limitet, az SZNT által elindított nemzeti régiós polgári kezdeményezés támogatóinak száma éjjel negyed kettőkor elérte a szükséges 40 500-at az ibériai államban is - számolt be a Magyar Nemzet. Ezzel a kezdeményezés érvényes és eredményes lehet, hiszen a szükséges egymillió szignót már korábban sikerült összegyűjteni, és hat európai uniós államban – Horvátországban, Litvániában, Magyarországon, Romániában, Svédországban és Szlovákiában – is meglett már a kellő számú aláírás. Szükség volt azonban egy hetedik tagállamra is, ez lett most Spanyolország.



Szlovéniában is már csak 585 aláírás kell a jogszabályban kitűzött cél eléréséhez. Ha ilyen ütemben gyűlnek az aláírások, akkor onnan is meglehet még a kellő számú szignó - írják.A február 7-i határidőig azonban a ráadáson is dolgozni kell azokban az államokban, ahol éppen csak átlépték a küszöböt, mert az aláírások egy része érvénytelen lehet. A szignókat a február 7-i határidő lejárta után ellenőrzik majd.Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke közleményben reagált az elért eredményre, amelyben többek között kijelenti, hogy

elméletileg minden feltétel teljesült ahhoz, hogy a polgári kezdeményezés sikeres legyen.

Ebben a pillanatban nekünk, szervezőknek arra kell összpontosítanunk, hogy további aláírásokat gyűjtsünk azokból az országokból, ahol éppen csak elértük a száz százalékot, és ahol a hatósági hitelesítés kockáztatja az alsó küszöb teljesítését. További erőfeszítéseket kell tennünk, hogy újabb államokból, más nemzeti régiókat is tudjunk mozgósítani, hiszen fel kell építenünk egy európai mozgalmat, és a kezdeményezés végleges sikerét csak a mozgalom ereje hozhatja el - szögezi le az elnök.Idézzük még a közleményből:"A kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért című polgári kezdeményezés révén épp Európa hátrányosan megkülönböztetett közösségei akarják az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés egyik legfontosabb céljának valóra váltását: „átfogó harmonikus fejlődésének előmozdítása érdekében az Unió úgy alakítja és folytatja tevékenységét, hogy az a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítését eredményezze. Az Unió különösen a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának csökkentésére törekszik.” A kezdeményezésnek sarkalatos pontja ez a célkitűzés, a további nemzetközi kapcsolatépítés, és az ehhez kötődő munka is innen fog elindulni.(...)A nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezés harmadik sikerén van túl: 2019. március 7-én a Luxemburgi Bíróságon képletesen térdre kényszerítettük az Európai Bizottságot, 2020. május 7-én összegyűjtöttünk egymillió aláírást, és a mai napon, teljesítettük a polgári kezdeményezésekre vonatkozó földrajzi, területi kritériumot is. A folyamat azonban nem ért véget. Változatlanul szükségünk van az európai polgárok támogatására, és folytatjuk az aláírásgyűjtést is. Európa nemzeti régiói együttesen az Unió láthatatlan nagyhatalmát alkotják, és nekünk kötelességünk ennek a hatalomnak az erejét érvényesíteni."