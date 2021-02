Egészségügyi miniszter: kórházakat kell építeni Bukarestben, Temesváron, Brassóban és Nagyszebenben - kibővíteni

A tervezett regionális kórházak mellett új egészségügyi intézményekre van szükség Bukarestben, Temesváron, Brassóban és Nagyszebenben is - véli az egészségügyi miniszter.



Vlad Voiculescu a Prima TV egyik vasárnapi műsorában azt mondta, négyéves késéssel, de elkészült a iaşi-i, a kolozsvári és a craiovai regionális kórház megvalósíthatósági tanulmánya, és ígérete szerint 2024-re meglesz mind a három kórház alapja, "és nem csak az alap"."Emellett kórházakat kell építeni Bukarestben, Temesváron, Brassóban és Nagyszebenben is. Vannak a helyek, ahol a kórházi infrastruktúra egyszerűen szégyenletes" - fogalmazott.A tárcavezető azt is közölte, hogy a kórházak költségvetésének jóváhagyását a megfelelő működési feltételek teljesítéséhez fogják kötni. "Nem léteznek csodák, a régi kórházak folyamatos szinten tartása nagyon sok pénzt visz el, és nem hatékony megoldás" - állapította meg Voiculescu, akitől Johannis reformot kért az újabb kórházi tűzesetet követően, és aki maga is a kampány során azt hangoztatta, hogy mélyreható változások szükségesek ahhoz, hogy az egészségügy valóban működőképes legyen. (hírszerk./digi24/g4media)