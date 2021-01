Tavaly több mint 3900 esetben észlelték a tűzvédelmi szabályok megsértését a kórházakban

A 2020-ban végzett kórházi ellenőrzések során több mint 3900 esetben észlelték a tűzvédelmi szabályok megsértését - derül ki a katasztrófavédelmi főigazgatóság (DSU) által közzétett jelentésből.



A dokumentum szerint 2020 januárja és októbere között 488 egészségügyi intézménynél végeztek a tűzesetek megelőzését célzó ellenőrzéseket, amelyek során 3934 esetben észleltek szabálysértést.

Ezek miatt 225 bírságot róttak ki 1.046.602 lej értékben

, 2766 esetben pedig figyelmeztettek. Emellett 576 riasztási gyakorlatot és ugyanennyi tájékoztatót is tartottak a katasztrófavédelmi felügyelőségek.A jelentés értelmében egy évvel korábban 527 kórháznál végeztek ilyen jellegű ellenőrzéseket, akkor 3729 szabályszegést észleltek, és 249 bírságot róttak ki 1.184.404 lej értékben.A leggyakoribb kihágás a tűzvédelmi engedély hiánya és a tűzjelző rendszerek hiánya vagy nem megfelelő működése. Gyakori probléma az is, hogy kellő számú személyzet (orvosok, asszisztensek) hiányában - főleg az éjszakai váltásban - nincs elég kapacitásuk a kórházaknak arra, hogy szükség esetén kimenekíthessék az ágyhoz kötött betegeket.A jelentés arra is kitér, hogy a Piatra Neamţ-i kórháznál 2020 novemberében történt tűzesetet követően országszerte ellenőrizték a kórházak intenzív osztályait a katasztrófavédelem, a megyei közegészségügyi igazgatóságok, valamint a kazánok, nyomástartó berendezések és emelőszerkezetek ellenőrzésével foglalkozó állami felügyelet (ISCIR) képviselői. 2020. december 3-áig 292 ilyen ellenőrzést végeztek, amelyek során 1921 rendellenességet észleltek. 1402 esetben csak figyelmeztettek a hatóságok, 91 esetben pedig bírságot szabtak ki, 448.401 lej értékben - áll még a jelentésben.