Kórháztűz: még mindig nem tudtak azonosítani két szénné égett holttestet

Négy napja történt a tragikus kimenetelű tűzvész a bukaresti Matei Balș Intézetben, a koronavírusos betegeket ápoló egyik osztályon, a halálos áldozatok száma hét; két szénné égett holttestet még nem tudtak azonosítani a szakértők - írja a Hotnews.



Hétfőn a bukaresti rendőrség emberölési osztályának nyomozói az elhunytak rokonai és az egészségügyi dolgozók kihallgatásával folytatták a nyomozást. A tűzvész helyszínén az ügyészekből, a rendőrség kriminalisztikai nyomozóiból és szakértőiből álló csapa nyomoz. Az ügyben in rem indult bűnügyi nyomozás gondatlanságból elkövetett emberölés miatt. A nyomozás során a tűzbiztonsági, az elektromos vezetékek karbantartásával kapcsolatos és az őrző-védő felszereléseket és tevékenységeket is kivizsgálják.A kórházból evakuált 53 koronavírusos betegből, akiket más kórházakban helyeztek el, 48-an továbbra is bennfekvők. 11-en kapnak intenzív terápiás kezelést, hatan kritikus állapotban vannak. A betegeket 11 kórházban osztották szét - írja a Hotnews