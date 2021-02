Csak 9 ezer tesztet végeztek az utóbbi 24 órában, 1313 lett pozitív

A legutóbbi tájékoztatás óta 1313 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, mintegy kilencezer teszt eredményének feldolgozása nyomán - közölte hétfőn a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



A GCS szerint olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív teszteredményük.Az új esetekkel 730.056-ra nőtt a járvány eleje óta igazolt fertőzöttek száma az országban. 675.767 fertőzöttet gyógyultnak nyilvánítottak.Hétfőig 5.449.538 RT-PCR-teszt és 121.305 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták fel Romániában.Az elmúlt 24 órában 5801 RT-PCR-tesztet végeztek (4033-at az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 1768-at kérésre), valamint 3194 antigén gyorstesztet.Az elmúlt 24 órában 67, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés. A GCS adatai szerint a jelzett időszakban 31 férfi és 36 nő elhalálozását jelentették. Őket Fehér, Arad, Bákó, Bihar, Beszterce-Naszód, Botoşani, Buzău, Krassó-Szörény, Kolozs, Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Hunyad, Máramaros, Neamţ, Szilágy, Szeben, Suceava, Temes, Tulcea, Vâlcea, Ilfov megyei, valamint bukaresti kórházakban kezelték.A halálos áldozatok közül egy személy a 40 és 49 év közötti korosztályhoz tartozott, öt személy 50 és 59 év közötti, huszonhárom 60 és 69 év közötti, tizenhárom 70 és 79 év közötti volt, huszonöt beteg életkora pedig meghaladta a 80 évet.A 67 elhalálozott személy közül 64 más betegségben is szenvedett.Országszerte 7895 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel. Jelenleg 971 személy szorul intenzív terápiás ellátásra.Románia területén 38.989 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 10.292 pedig intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 55.550 személy van házi, 165 pedig intézményes karanténban.Továbbra is Temes megye az egyetlen az országban, ahol az elmúlt 14 napban regisztrált koronavírusos esetek ezer lakosra vetített száma meghaladja a 3-at (bár a vasárnapi 3,2-ről 3,18-ra csökkent), így piros zónának minősül.Bukarest továbbra is sárga zónás, itt az egy nappal korábban jegyzett 1,97-ről 2,02-re nőtt hétfőn az ezer lakosra jutó betegek száma.Az ország tíz megyéje a sárga, 30 megye pedig a zöld zónába tartozik, a legalacsonyabb fertőzöttségi rátát Vrancea (0,47), Buzău (0,5), Olt (0,5), Hargita (0,57) megyében jegyzik.(