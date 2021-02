Meg akarta ölni a feleségét a nagyváradi helyi rendőrség vezetője, vádat emeltek ellene

Rekordidő alatt jutott el a vádemelésig egy gyilkossági kísérlet ügye Nagyváradon. A nagyváradi helyi rendőrség volt vezetője, P.K. ellen az ügyészek január 29-én emeltek vádat, kevesebb mint három héttel azután, hogy a férfi meg akarta gyilkolni a feleségét.



P.K.-t január 12-én helyezték előzetes letartóztatásba, miután január 10-én este megpróbálta megölni a feleségét egy késsel. A gyilkossági kísérlet előtt a férfi fogva tartotta a nőt egy lakásban, ahová úgy csalta oda, hogy azt mondta neki: segítségre van szüksége a mosógép beindításához. Néhány óra múlva a nő kérlelésére együtt gépkocsival a nő lakásához mentek, ám mielőtt kiszálltak volna, a férfi megkéselte a nőt, majd amikor az menekülni kezdett a parkolóban, a támadó még egy szúrást ejtett rajta.A Bihoreanul lap birtokába került megfigyelőkamerás felvételekről kiderül, a támadásnak számos szemtanúja volt, beleértve egy taxisofőrt is, ám senki nem lépett közbe a nő védelmében. Sőt, a lap információi szerint a nő megpróbált beülni a taxiba, ám a sofőr lezárta az ajtókat, és megakadályozta a bejutását.Az előzetes pszichiátriai szakértői vizsgálat megállapította, a férfi tudatában volt tetteinek, ezért felelősségre vonható. Előre megfontolt emberölési kísérlettel vádolják.A Bihoreanul egy korábbi cikkében feltárja, hogy a gyilkossági kísérletet megelőzően a férfi rendszeresen bántalmazta a feleségét, aki egy évvel ezelőtt távoltartást kért ellene, amit a bíróság elsőfokon jóvá is hagyott, ám másodfokon végül elutasított. A rendőrtisztet a felettesei is védték, modellértékű alkalmazottként írták le, és hiába bizonyította a nő orvosi szakvéleménnyel és tanúvallomásokkal, hogy a férfi bántalmazta, másodfokon elutasították a távoltartást. A pszichológusként dolgozó nő előző házasságából született kislánya is tanúja volt a rendszeres bántalmazásnak. Végül a felek különváltak, és a férfi albérletbe költözött, nem sokkal a gyilkossági kísérlet előtt. Ronny Overhate képe a Pixabay -en.