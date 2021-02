A pezsgős vacsorák borsos ára: csődeljárást kezdeményez a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal saját cége ellen

Újabb "bomba" robbant Marosvásárhelyen, ugyanis napirendre került a soros helyi tanácsülésen a Közigazgatás és Turizmus Kft. részvényeseinek közgyűlése, amelyről a marosvásáhelyiek.ro portál is beszámolt. A cég ügyleteiről sok szó esett már a kampány idején is, és ezúttal sem számíthatott meglepetésnek, hogy több millió lejes tartozásokról szóló bizonyítékokat lengetett be Hermann Mark Christian.



Az ideiglenesen megbízott ügyvezető az év elején vette át a céget, és elmondása szerint mintegy három hete ment rá, hogy kibogozza a szálakat, és kiderítse, hatalmas adósságot halmozott fel a korábbi vezetés, és vagyontárgyak is hiányoznak. Az ügyvezető igazgató a közgyűlésen jelezte, hogy nincs más megoldási lehetőség, mint elkezdeni a csődeljárást, ugyanakkor szembesítette a város egykori vezetőségének tagjait azzal, hogy gyakorlatilag visszaéltek a helyzettel, és hűtlenűl kezelték a közpénzt. Hermann egy nyilvános Facebook-bejegyzésben is összesítette a helyzetet, és bizonyítékúl fotókat mellékelt a szöveghez, amelyeken látszik, hogy kik azok, akik ingyen fogyasztottak vagy elvitelre fizetés nélkül rendeltek a cég által működtetett vendéglátóipari egységből.A leírtak szerint a Közigazgatás és Turizmus Kft.-téskampánycélokra is felhasználták. Az önkormányzat szociális osztálya és az Administrație și Turism SRL ugyanis úgy üzleteltek egymással, hogy Florea és Maior emberei voltak elhelyezve a felső vezetésben (, az Administrație și Turism ügyvezetője és, a szociális osztály igazgatója, akiknek Claudiu Maior volt a násznagyuk, és akik „papírforma szerint” azért váltak el, hogy elkerüljék az intézményi összeférhetetlenséget). Az említettek szervezték meg a nyugdíjasok élelmiszercsomagokkal való megsegítését célzó akciókat, amely során meleg ételt, illetve tartós élelmiszert is osztottak a kisjövedelmű nyugdíjasoknak. A meleg étel azonban csapnivaló volt, írja Hermann, az élelmiszercsomagok pedig ecetet, puliszkalisztet, és hasonló értéktelen alapanyagokat tartalmaztak. Mindeközben a vezetőségben lévő tagok bélszínt, lazacot rendeltek rendszeresen anélkül, hogy fizettek volna. Ezekről az összefonódásokról, a nyugdíjasok szavazatainak "megvásárlásáról" már ősszel írt a Transindex , akkor is Hermann Mark Christian volt az, aki fölhívta a figyelmet a cég mögött zajló ügyletekre.Hermann szerint a céget nem lehet, és nem is érdemes megmenteni a csődtől, ezért kezdeményezi fogja az eljárás megkezdését. A részvényesek – 99 százalékban Marosvásárhely önkormányzata, illetve 1 százalékban szintén az önkormányzathoz tartozó cég is egyértelműen a csődeljárás mihamarabbi beindítását szorgalmazták.Bizonyos források szerint a közgyűlés elég viharosan zajlott, a tanácsosok – akik között néhányan vannak, akik a régi önkormányzatban megszavazták a Kft. működését – nem igazán szerettek volna felelősséget vállalni.Végül nem szavaztak, de minden tag beleegyezett a csődeljárás elkezdésébe.A cég naponta 3500 lejes veszteséget „termel”.